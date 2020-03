Da Aftenbladet fortalte historien i forrige uke, kom det fram at maskene var kjøpt av COSLs hovedkontor i Kina og sendt til Norge, for deretter å bli donert til Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Nå viser det seg imidlertid at det var motsatt. Selskapet kjøpte 38.000 masker i Norge, for deretter å sende 30.000 av dem til Kina. De siste 8000 var det ikke bruk for der, og de ble derfor værende i Norge. Så ble de donert til SUS.