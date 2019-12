Ikea utbetaler julebonus på 40.000 kr i snitt til norske ansatte

– Alle ansatte som har jobbet i minst 6 måneder sammenhengende gjennom året, får i år en bonus på 113 prosent. Det vil si at medarbeiderne våre får over én månedslønn ekstra i desember, sier Siv E. Egger Westin, fungerende kommunikasjonssjef i Ikea Retail Norge, til Nettavisen.

Ikea vil til sammen utbetale 120 millioner kroner til rundt 3.000 ansatte. Utbetalingen ligger i snitt på rundt 40.000 kroner, inkludert feriepenger og arbeidsgiveravgift.

Møbelgiganten har i flere år delt ut bonuser, men årets sum hører til sjeldenhetene. I 2016 og 2017 lå bonusen på omtrent 12.500 kroner.

Ikeas siste regnskapsår, som gikk fra september 2018 til august 2019, viser en omsetning på 8,31 milliarder kroner, noe som er opp fra 7,89 milliarder i fjor. Dette er den høyeste omsetningen noensinne, skriver E24.

Det betyr at konsernet økte omsetningen med over fem prosent, etter at man i fjor så omsetningen krympe fra 2017 – noe som var første gang siden 1998.

– Når vi leverer gode resultater, så er det takket være medarbeiderne våre som står på hver eneste dag. Derfor ønsker vi å gi tilbake, og bonusen er en fin måte å gjøre dette på, sier Westin til Nettavisen.