Sølv til Jesper Saltvik Pedersen i Paralympics

Alpinisten Jesper Saltvik Pedersen kjørte inn til sølvmedalje i utforkonkurransen i Paralympics i Beijing tidlig lørdag morgen.

NTB

20 minutter siden

Pedersen er et av de største norske gullhåpene i Paralympics i Beijing, men måtte se seg slått av Corey Peters fra New Zealand i første øvelse i alpint for sittende utøvere.

Alpinisten fra Karmøy var første startende ut og kjørte inn til tiden 1.17,99. Det holdt helt til Peters krysset målstreken 1,26 sekunder foran nordmannen.

Morii Taiki fra Japan sikret seg bronsemedaljen.

Nordmannen har hatt en flott start på det nye året med tre VM-gull på hjemmebane i Hafjell i slutten av januar. I tillegg tok han sølv i super-G og superkombinasjon. Han vant også verdenscupen for femte året på rad.

Det er flere medaljemuligheter for Pedersen senere i vinterlekene.