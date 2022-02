Therese Johaugs støttespiller døde uventet

Torbjørn Johannson har støttet Therese Johaug (33) trofast i 15 år og gledet seg til OL. Natt til tirsdag døde ASKOs styreleder, 73 år gammel. Johaug har nettopp ankommet Kina og tar dødsfallet tungt, opplyser hennes manager.

SKI-ENTUSIAST: VG møtte Torbjørn Johannson sist uke. Vi tok da dette bildet med de langrennsløperne han hadde i sin stall: Therese Johaug, Birgit Skarstein og Marit Bjørgen.

Dødsfallet blir bekreftet av ledelsen i Norgesgruppen onsdag.

Skientusiasten har vært på samtlige vinterleker siden 1988, bortsett fra Sotsji-OL, men corona-begrensningene gjorde at det ikke var aktuelt å dra til Beijing-OL.

Da leppekrem-saken dukket opp, var Johannson en av de første som fikk greie på det. Johaug dro til kontoret hans og fortalte om alt.

Torbjørn Johannson var blant de første som gikk ut og støttet henne offentlig. Han hadde absolutt ingen planer om å terminere sponsorkontrakten.

Han var en del av en av Norges rikeste familier gjennom Norgesgruppen, som vi kjenner bedre som Kiwi, Spar, Meny og Joker. Og Evergood og Ali. Ifølge Kapital er familien samlet god for over 50 milliarder kroner. Men for mange år siden valgte Torbjørn Johannson å overføre flesteparten av sine aksjer i familieselskapet til nevøen Johan Johannson. Han mente at den som styrer i det daglige, også bør være den som er hovedeier.

Den avdøde styrelederen i ASKO hadde et nært forhold til både Johaug og hennes familie. Det hadde han også til Marit Bjørgen og Birgit Skarstein.

GODE BUSSER: Torbjørn Johannson (t.h.) sammen med Therese Johaug i 2019 etter at begge har gjennomført Lysebotn Opp.

– Det var med stort sjokk og uendelig tristhet vi fikk beskjed om at Torbjørn brått gikk bort. Han sto oss veldig nær, han var en omsorgsfull og nær venn for Therese gjennom hele hennes karriere. Dette er et stort sjokk for Therese – som hun tar veldig tungt og som preger henne, meddeler Johaugs manager Jørn Ernst til VG.

– Senest lørdag tok Torbjørn kontakt med meg, for å fortelle at han sto klar med det som trengtes av bistand hvis Therese trengte det i forbindelse med hennes situasjon i Italia, sier Ernst.

– Hans hjertelige støtte og omsorg for Therese gjennom hele utestengelsesperioden, var helt avgjørende for at hun kom gjennom det, vi er evig takknemlige. Våre tanker går til hans nærmeste og kollegaer som har mistet en fantastisk god mann.

Da Therese Johaug kom tilbake etter utstengingen sa hun dette til VG om Torbjørn Johannson:

– Det var vanvittig tøft å si det til ham med tanke på det samarbeidet vi har hatt, og fordi jeg respekterer han for den personen han er. Men han støttet meg hundre prosent, og vi satt og gråt begge to til slutt. Det han har sagt og gjort for meg har gjort at jeg klarer å stå her i dag.

Torbjørn Johannson «oppdaget» Johaug allerede i 2007 og samarbeidet har altså gått over snart 15 år. ASKO har også avtaler med Marit Bjørgen, Birgit Skarstein og Ragnhild Haga. Norgesgruppen har også vært sponsor for Norges Skiforbund langrenn i store perioder.

I en intern melding, som VG har fått lov til å gjengi, skriver Norgesgruppen at «det er med dyp sorg vi meddeler at Torbjørn Johannson døde stille og uventet i sitt hjem i Oslo natt til tirsdag 1. februar».

– Dette er en svært trist dag for oss alle i NorgesGruppen. Vi har mistet en god venn, kollega og en tydelig leder som mange i NorgesGruppen og ASKO har hatt et nært og godt forhold til, uttaler konsernsjef Runar Hollevik.

– Torbjørn ble 73 år og var i full vigør som styreleder for ASKO og en rekke av ASKOs underselskaper helt frem til sin bortgang.

Norgesgruppen skriver videre at han har vært en markant person i NorgesGruppens og ASKOs historie, og er sammen med sin bror Knut Hartvig fjerde generasjon etter Johan Johannson som la grunnlaget for konsernet da han startet grossistvirksomhet og import av kaffe, sukker og sirup tilbake i 1866.

– Torbjørn har etter hvert også blitt kjent utenfor konsernet for sitt brennende engasjement for bærekraft, klima og langrennssporten, heter det i meldingen fra Norgesgruppen.