Kina avviser at ansatte på Wuhan-laboratorium ble syke

Kina avviser bestemt at tre forskere ved et laboratorium i Wuhan ble sendt til sykehus med covid-19-symptomer alt i november i fjor.

Kina avviser opplysninger i en amerikansk etterretningsrapport, om at tre ansatte ved et mye omtalt laboratorium i Wuhan, ble innlagt på sykehus med covid-19-symptomer flere uker før koronaviruset ble påvist. Foto: AP / NTB

NTB-AFP

Nå nettopp

Ifølge Wall Street Journal , som viser til en amerikansk etterretningsrapport, ble de tre forskerne innlagt på sykehus flere uker før koronaviruset ble påvist og kinesiske myndigheter orienterte Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ifølge rapporten hadde de tre symptomer som både kunne være i samsvar med covid-19 og vanlig influensa.

Kinesiske myndigheter har hele tiden nektet for at viruset oppsto på et laboratorium, slik blant andre tidligere USA-president Donald Trump antydet. En ekspertgruppe fra WHO konkluderte i mars med at dette var «svært usannsynlig».

– Totalt usanne

En talsmann for kinesisk UD, Zhao Lijian, kaller opplysningene i den amerikanske etterretningsrapporten for «totalt usanne».

Zhao viser til en kunngjøring fra det omtalte laboratoriet i Wuhan, som forsikrer at ingen ansatte eller studenter hos dem til dags dato har fått påvist covid-19.

Koronaviruset har til nå krevd minst 3,4 millioner menneskeliv i verden, men mørketallene i mange land antas å være høye.

Hestesko-flaggermus

WHO-ekspertenes konkluderte etter sitt flere uker langt opphold i Kina med at viruset sannsynligvis stammet fra hestesko-flaggermus, og at det ble overført til mennesker via et annet dyr, kanskje skjelldyr.

Hestesko-flaggermusen forårsaket også en større epidemi i verden i 2003.

WHO-ekspertene kunne ikke fastslå at viruset stammet fra Wuhan, men understreket at det måtte ytterligere undersøkelser til.

Krever mer tilgang

Ifølge WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus hadde ekspertene vansker med å få tilgang til rådata mens de var i Kina. 14 land, blant dem Norge, ba Beijing gi ekspertene større tilgang.

– Det er helt avgjørende at uavhengige eksperter får full tilgang til alle relevante data, forskning og personell som var involvert i første stadium av utbruddet, for å kunne finne svar på hvordan denne pandemien oppsto, het det i uttalelse fra de 14 landene.