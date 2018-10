Han har kjørt over grensen mange ganger og husker hvordan det var før fredsavtalen kom. Skulle Nord-Irland-forsker Jan Erik Mustad kjøre fra Dublin til Belfast, var det militærkontroller, kontrollsteder, tollkontroll.

– Nå er det som å kjøre fra Telemark til Aust-Agder. Du merker ingenting, du bare kjører over. For gøy følger jeg med på mobilen når jeg kjører der for å se når telefonselskapet endrer seg, sier Mustad.