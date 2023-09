Rishi Sunak utsetter klimatiltak

Den britiske statsministeren mener at klimatiltak som rammer «vanlige folk» må vente, men det langsiktige målet ligger fast.

«Langsiktige avgjørelser, for en lysere fremtid», sto det på talerstolen da Rishi Sunak la frem sin nye klimapolitikk. Vis mer

Publisert: 20.09.2023 19:34

Kortversjonen Den britiske statsministeren Rishi Sunak har annonsert at klimatiltak som direkte påvirker borgerne, utsettes.

Sunak argumenterte med at dagens klimapolitikk blir dyr for «vanlige folk», men fastholder at det langvarige målet om britisk klimanøytralitet innen 2050 står fast.

Målinger tyder på bred støtte for Sunaks beslutning blant hans velgere. 70 prosent støtter utsettelse av forbudet mot fossilbiler. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Britenes statsminister Rishi Sunak sier at målene i klimapolitikken må tilpasses befolkningens situasjon. I en periode der folk sliter med å få endene til å møtes, er det ikke god politikk å holde fast på klimatiltak som vil øke utgiftene.

Tidligere statsminister Boris Johnson fikk vedtatt en ambisiøs klimapolitikk. Salg av nye bensin- og dieselbiler skulle forbys fra 2030. Briter som har brukt gass til å varme hjem og koke mat, skulle tvinges og lokkes til elektriske løsninger. Og næringslivet måtte forberede seg på en kraftig omstilling.

Innen 2050 skulle hele det britiske samfunnet bli klimanøytralt, altså ikke bidra til global oppvarming.

Vanner ut politikken

Onsdag formiddag advarte Boris Johnson etterfølgeren mot å svekke klimapolitikken. Samtidig skrev The Financial Times at den britiske bilindustrien også misliker usikkerhet. De har lagt planer for å nå Johnsons mål.

Ledelsen i flere store bilprodusenter sier at det vil skape store problemer om regjeringen endrer politikk.

Men ved middagstid onsdag gikk Sunak på talerstolen i statsministerboligen, Downing Street 10. Budskapet var todelt. Målet om klimanøytralitet fra 2050 ligger fast, men tiltakene for å komme dit utsettes.

Britiske medier valgte å ikke legge vekt på det langsiktige løftet:

«Sunak vanner ut Storbritannias klimamål», var overskriften Reuters valgte. «Sunak varsler u-sving når det gjelder klimaforpliktelser», skrev The Financial Times. «Sunak utsetter klimanøytralitet», konkluderte The Times.

Londons syklister må innstille seg på at det tar enda lengre tid før luften blir renere. Vis mer

Prisen blir for høy

Sunak selv begrunner kursendringen med at politikerne ikke har vært ærlige når de har fortalt velgerne om klimapolitikkens kostnader.

Han mener at dagens politikk vil «påføre hardt pressede britiske familier uakseptable kostnader».

I tillegg til å utsette overgangen til elbiler, varslet han en mykere overgang fra gass til elektrisk i husholdningene. Særlig familier med lav inntekt skal slippe å investere i dyre varmepumper.

Sunak vil heller ikke stanse letingen etter nye oljefelter i Nordsjøen.

Samtidig lover han at britene skal slippe upopulære klimatiltak, som nye avgifter på flyreiser. Han sa også at regjeringen ikke skal legge seg opp i hva folk spiser.

Ifølge statsministeren gjør mange vesteuropeiske land det samme, for å beskytte egne borgere mot virkningene av høyere priser.

Se folk i øynene

Statsministeren beskyldte forgjengere fra både sitt eget konservative parti og opposisjonen for å «påføre vanlige folk store ekstra kostnader, uten en skikkelig og opplyst nasjonal debatt».

Statsministeren sa at ingen politikere har hatt «motet til å se folk i øynene og forklare hva dette innebærer. Det er galt. Og det blir forandring fra nå av».

En meningsmåling fra Yougov, gjengitt i The Times, tyder på at Sunak har støtte fra egne velgere. 70 prosent av dem støtter utsettelsen av forbud mot fossilbiler. Noen færre, 60 prosent, synes det er bra å utsette overgangen fra gass til elektrisk i folks hjem.