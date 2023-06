Løve spiste sebrahode i tysk dyrehage. Nå får dyrehagen kritikk.

Dyrehagen i Leipzig hadde en sebra for mye. Dermed be hingsten Franz slaktet og matet til løvene – foran publikum.

Løven Panthera Leo Majo i dyreparken i Leipzig. Vis mer

Leipzig Zoo får hard kritikk i Tyskland. De slaktet sebraen Franz og ga det ferske kjøttet til løver mens besøkende så på.

Hingsten hadde bodd rundt hundre meter fra løvene. Løvene skulle spise ham i det bakre området av innhegningen, ikke synlig for besøkende. Men en ansatt hadde latt en port stå åpen, og en løve dro kadaveret til frontområdet. Publikum reagerte sterkt på synet av sebrahodet, skriver Tagesspiegel.

Det skjedde i mars. Siden har debatten rast.

– Ikke verre enn å kjøpe kjøtt i en gros

Franz var 15 år gammel og helt frisk. Før han ble slaktet, prøvde dyrehagen i ett år å huse ham et annet sted. Det sier direktøren for Leipzig Zoo til Spiegel Panorama. Men det var ikke plass til sebraen i andre dyreparker. Da er siste alternativ avliving.

– Prioriteten er alltid velferden til alle dyr. Inkludert dyret som ble drept, sier direktøren for Wuppertal Zoo, Arne Lawrenz.

– Å mate er fornuftig og riktig – om ikke annet fordi kjøttet er av god kvalitet.

For noen år siden skapte slaktingen av sjiraffen Marius i København Zoo forargelse. Til tross for at ekspertene mente dyrehagens tilnærming var både modig og riktig.

Nå har dyrerettighetsorganisasjonen Peta kritisert at en sebra ble til mat i Leipzig. De mener episoden viser hvor liten betydning dyrene har for dyreparkene.

Dyreparken i Leipzig har flere sebraer.

Vanlig praksis

Nå kaller kringkasteren RTL avlivingen for «skruppelløs foring av rovdyr». Dyrehage-ledelsen sier at det å drepe friske dyr for å mate rovdyr, er en etablert praksis.

Men hvorfor holdes det hemmelig for besøkende? På forespørsel fra Tagesspiegel skrev dyrehagen:

«For noen er det naturlig for rovdyr å spise kjøtt. De andre vet det, men de vil ikke se det. Vi beveger oss i dette spenningsfeltet.»

Å slakte dyr for å kunne kontrollere bestanden av en dyreart i en dyrehage, er vanlig, ifølge Tagesspiegel. Estimater viser at opptil 5000 «overskuddsdyr» brukes som fôr hvert år over hele Europa. Men få dyreparker er åpne om det.

Dyrehagen i Leipzig har ikke svart på avisens spørsmål om hvor mange friske dyr som er brukt som fôr de siste årene.

– Den mest naturlige maten de kan spise

Veterinær og faglig leder for dyreavdelingen i Kristiansand Dyrepark, Rolf-Arne Ølberg, synes det gir mening å fôre løvene med en død sebra.

– Det er den mest naturlige maten de kan spise, og bedre enn å kjøpe kjøtt til dem i butikken.

I Kristiansand kan publikum se rovdyrene spise hester som leveres til parken for avlivning, for eksempel fordi de har skadet foten.

– Vi avliver dem på en rask og god måte. For hestene er det gjerne mindre stressende enn å gå inn på et slakteri.

Også geiter, sauer, antiloper, griser, elger og rådyr er blitt dyremat hos dem.

– Vi avlivet også en sebra for noen år siden, som ble til fôr. Vi fikk noen reaksjoner på det, men synes likevel det er riktig og viktig å vise det, sier veterinæren.

Alle arter må formere seg for å overleve, forklarer han.

– Og i dyreparker lever dyrene lenger enn i naturen. Dersom vi har for mange dyr etter å ha drevet avl på en art, og det ikke er plass til dem hos oss eller i andre dyrehager, er avlivning en mulighet.

Han sier det er fint å lære bort at kjøtt kommer fra dyr. Og de opplever ikke at unger reagerer negativt. De er ofte bare nysgjerrige.

– I Tyskland mener aktivister at ungdyr gir dyrehager mer besøk og medieomtale, og at de derfor ønsker så mange fødsler at de ikke har kapasitet til alle dyrene. Dermed må sunne, voksne – og ikke fullt så søte – dyr slaktes?

– Det er en vanlig påstand fra aktivister som er mot dyrehager. Å kontrollere bestandene er en naturlig del av vår dyreforvaltning. Det viktige er at dyrevelferden er godt ivaretatt.