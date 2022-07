La oss snakke om alkohol

Gunn-Helen Øye Sosialantropolog og tørrlagt alkoholiker

10 minutter siden

La oss snakke om alkohol. Ikke rødvin fra Frankrike, øl fra Tyskland eller hvitvin fra Italia, skriver Gunn-Helen Øye.

Om sommeren er det lett å surre rundt i en evig beruset tilstand.

Du skjelver litt i hånden i det du løfter vinglasset til munnen. Det ble litt for mye i går kveld, men det er jo sommer og ferie.

Skål, sier vi titt og ofte.

For vi er selvnytere, grenseløse i vår fråtsing om sommeren. Bare én til! Enten det er en deilig stor myk softis – eller et glass med tørr hvitvin. For ikke å snakke om hvor godt en duggfrisk øl smaker ytterst på bryggekanten. Nå lever jeg i øyeblikket, slik utallige selvhjelpsbøker har messet om at vi skal gjøre.

Men skjelvingen er et varsel fra kroppens system, det kan bli for mye for den.

La oss snakke om alkohol. Ikke rødvin fra Frankrike, øl fra Tyskland eller hvitvin fra Italia. Men etanol, eller alkohol om du vil.

Fagfolk er enige

Alkohol er en gift, og den sitter i kroppen i tre til fire dager etter at den siste slurken er svelget – og du stuper i seng, ikke fordi du er trøtt etter en treningsøkt, men heller beruset. Drikker du søndag, så onsdag og så neste helg igjen, surrer du rundt i en evig beruset tilstand.

Fagfolk er enige: Er det et rusmiddel som er det farligste – så er det alkohol. Ikke de skumle narkotiske stoffene.

Er du opptatt av utseendet, får du to aldringsprosesser. Den ene er den biologiske og den andre er den som alkoholen skaper i både kroppen og hjernen din. Det hjelper lite med dyre rynkekremer.

For ikke å snakke om bakrus, personlig miserabel tilstand, krangling med den du elsker, og barn som venter på at mor og far skal våkne.

Vær ærlig med deg selv

Ta en liten pause selv om det er sommer, bli bevisst ditt alkoholforbruk, tør å legge sammen antall enheter – og vær ærlig med deg selv.

Blir en promillefri pause for krevende? Da bør du absolutt rette blikket mot deg selv og hvor mye du drikker i løpet av en dag, en uke, hele sommerferien.

Av-og-til kan også gi deg en fin sommerfølelse og med et pluss: en sunnere kropp og klarere hjerne. Fortsatt god sommer!