Loven må endres

Publisert: 20.09.2023 01:00

Minst 492 personer som stilte til kommunevalget, har tidligere vært straffedømt. Lovovertredelsene gjaldt alt fra volds-, narkotika- og seksualforbrytelser til underslag, svindel og bedrageri.

Det er gode grunner for at politiske partier skal kunne kreve politiattest fra sine listekandidater. Etter valglovens paragraf 3–3 kan alle som har stemmerett og bor i kommunen, stille til valg. Derfor finnes det få begrensninger i loven av hvem som kan melde sitt engasjement til tjeneste. Noe som naturligvis er viktig og riktig for et velfungerende demokrati.

Likevel kan det ikke være slik at mennesker som har gjort seg skyldig i alvorlige lovovertredelser, fritt kan stille til valg. Ikke uten at i alle fall partiene, og mulig vi som velgere, får kjennskap til slike forhold. Det vil være naturlig å tro at en person som har mishandlet personer i nære relasjoner, eller har begått alvorlig økonomisk kriminalitet, ikke vil ha velgernes gunst.

I dag kan ikke partier kreve fremleggelse av politiattest. Dette er både bekymringsfullt og alarmerende. Vi må jo kunne få muligheten til å velge våre kandidater på riktige og ærlige premisser.

Å gjøre seg skyldig i feilparkering eller drikking på offentlig sted er ikke noe som bør veie noe tungt i vurderingen om kandidaten er skikket til å påta seg politiske verv. Derimot er det høyst tungtveiende om kandidaten har gjort seg skyldig i barnemishandling, økonomisk kriminalitet og narkotikalovbrudd.

Disse personene skal ha sin frihet og sine muligheter etter soning, men alle skal ikke kunne alt. Døren som leder inn til politiske lederstillinger som er avhengig av ryddighet, lovlydighet og tillit, må være stengt for disse personene.

Loven må endres. En løsning kan være at bare partienes valgkomiteer kan kreve politiattest i forbindelse med nominasjoner. På denne måten unngår kandidatene at deres historikk blir tilgjengelig for hele partiet og velgerne.

Valgkomiteen kan derfor bruke opplysningene til å avgjøre om kandidaten er skikket eller ikke.

Espen Oseid Danielsen,

jurist