Ved de til nå mest alvorlige koronavirusutbruddene som sars (2003), mers (2012) og det nyeste covid-19, er luftsmitte påvist. Hva som skal være «fornuftige smittevernråd» under en epidemi, er ikke noe allmennlege og forsker Henrik Vogt kan bestemme seg for (Aftenposten 25. mars).

Her er det fakta, bevis, erfaringer og «føre-var-prinsippet» som gjelder. «Evidens» kan ikke benyttes så lenge ikke noe er undersøkt.

Verdens helseorganisasjon: Ikke riktig at koronavirussmitten er luftbåren

Vi kan ikke stoppe en epidemi uten relevant smittevernutstyr og isolasjon. Det kan ta måneder før smittestoff og viktige smitteveier blir kjent og dokumentert, slik som under sarsepidemien.

Manglende luftsmittetiltak i starten av utbruddet førte til at 90 prosent av sarssyke og -døde i denne fasen var helsepersonell. Da utbruddet var over i juni 2003, var 10 prosent av alle pasienter helsepersonell.

Helsepersonell utgjør 10 prosent av smittede

I Norge utgjør nå helsepersonell nesten 10 prosent av alle koronasmittede personer (omtrent som i Kina), og 5–6 prosent av landets helsepersonell sitter i karantene etter eksponering for smitte. Dette sier mye om virusets smittsomhet og indikerer dårlig tilgang på smittevernutstyr.

Den «gjengse oppfatningen» som Vogt påberoper seg, går i virkeligheten ut på at helsepersonell beskyttes med fullt smittevernutstyr: hette, åndedrettsvern/P3-maske, skjerm/briller, smittefrakk/dress og hansker, og at de gjennomgår en grundig opplæring før de slippes løs i isolatarbeid.

Det mener Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Og smittevernet skal ikke legges på lavere nivå i sykehjem, hjemmesykepleien og primærhelsetjenesten for øvrig. Sykdommen er like alvorlig i alle nivåer av samfunnet.

