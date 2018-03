Min toåring havnet i et inferno av fyll, slåssing og dårlig logistikk.

Idrett har ingenting med det jeg og min to år gamle datter opplevde i Holmenkollen lørdag 10. mars. Basert på opplevelsene i år vil jeg direkte fraråde familier med barn og befinne seg på Holmenkollen skianlegg under femmila på ski.

Det er synd, fordi arrangementet i seg selv er en folkefest. Men folkefesten er nå i ferd med å bli ødelagt av fyll, slåssing og dårlig logistikk.

Idrettsgleden forsvinner

Jeg har ikke noe imot at folk tar seg en øl under femmila i Holmenkollen. Men når jeg og min datter på to år havner midt i ett inferno av fyll, slåssing og aggressiv stemning forsvinner min idrettsglede.

Heldigvis klarte jeg og familien min å komme oss ut fra arrangementet før det ble virkelig ille og alle T-banene stoppet helt opp. Det er først når jeg kommer hjem og ser nyhetene på NRK at jeg forstår hvor heldige vi var som kom oss hjem innenfor rimelighetens grenser. På VG Nett kan jeg lese om flere skadede, hvorav en alvorlig.

Mine tanker går til familiene med barn som ble igjen og ikke kom seg ned.

Holmenkollen Skifestival reklamerer på sine hjemmesider om «Ta med deg hele familien på Skifest – også de minste!» Følelsen jeg sitter igjen med i magen er «aldri mer femmila i Kollen».

Ingen egen kø for barnefamilier

Det er mange eksempler på hva som har gått feil denne skjebnesvangre dagen. La meg få utdype en av situasjonene jeg som far reagerer mest på.

Da jeg og min familie skulle hjem fra Frognerseteren 30 minutter før femmila var over, var det allerede fullstendig kaos ved T-banestasjonen. Det var mange hundre mennesker i en dårlig organisert kø, flere som presser på og sniker. Det første jeg reagerer på er at det ikke er noen egen inngang eller opplegg for familier med barn.

Roald, Berit / NTB scanpix

Her mener arrangøren og Ruter at det er greit at jeg, sammen med min to år gamle datter, skal stå tett i tett med meget fulle mennesker som spyr, tisser og snakker stygt til hverandre. I tillegg det sikkerhetsmessige aspektet ved å stå med en toåring i en stor folkemasse ute av kontroll med aggressive mennesker og slåssing rundt oss.

At det ikke finnes en egen familiekø eller -inngang viser ikke bare skremmende holdninger ovenfor barn, idrett og fyll, men også en totalt manglende evne til å se for seg ulike scenarioer og planlegge hvordan man skal håndtere dem.

Ingen informasjon om alkoholvett

Ruter og arrangøren må ta sin del av ansvaret. Uten den dårlige organiseringen og logistikken for å komme seg hjem ville situasjonen sannsynligvis ikke eskalert slik som den gjorde.

Arrangøren har også en del å jobbe med når det gjelder holdninger til idrett og alkohol. På hjemmesiden under overskriften «skifest i marka» finnes det ingen informasjon om alkoholvett.

Bjørn Egil Halvorsen

Det er ikke første gang femmila er blitt kritisert for fyll og høyt alkoholforbruk. Arrangørens manglende evne til å ta dette innover seg er skremmende. Som et minimum burde det i teksten vært en oppfordring til alkoholvett og vise hensyn for familier med barn.

I tillegg bør arrangøren sterkt vurdere å bortvise overstadig berusede personer fra arrangementet. Det bør også vurderes tidspunkt for konkurransen og hvilken dag man skal arrangere femmila.

Forkastelig og uakseptabelt

Holmenkollen skifest er ødelagt av fyll, slåssing og dårlig logistikk. Hvis ikke arrangøren og Ruter evner å gjøre noe med de adresserte utfordringene mener jeg de bør vurdere 18-årsgrense for publikum neste år.

Å la barn få oppleve Holmenkollen Skifestival slik den fremstår i dag, er moralsk forkastelig og sikkerhetsmessig uakseptabelt.

