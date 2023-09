Hver gang skoledebattantene nevnte joint, cannabis og rus, fikk de applaus

Narkotika er ikke lenger bare for rusavhengige. Narkotika er en del av et vorspiel, en fest og et nachspiel, skriver Fredrikke Sofie Frøshaug Poppe. (Illustrasjonsfoto). Vis mer

Vil vi leve i et samfunn der det er greit å «ta seg en joint på fest»?

Publisert: 07.09.2023 19:30

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Nylig hadde min skole besøk av ungdomsdebattanter fra de mest kjente partiene, og de deltok i en debatt foran hele skolen.

«Det skal ikke være et problem å ta seg en joint på fest», var en setning flere av debattantene sa foran cirka 1000 ungdommer i alderen 15–19 år.

En slik ytring ufarliggjør ikke bare virkningen av narkotika, men bidrar også til å normalisere bruken av det i ungdomsmiljøer. Da blinker det røde varsellamper for meg.

Jubel og applaus

Jeg håper at de fleste av debattantene som snakket om å ufarliggjøre en joint på fest, bare prøvde å nå ut med billige poenger til unge førstegangsvelgere.

Det paradoksale, og det jeg reagerer på, er at hver gang de nevnte ordene joint, cannabis og rus, fikk de jubel og applaus fra salen. Applausen sier noe om den skremmende utviklingen i ungdommers holdninger. Dette får meg til å sette spørsmålstegn ved min egen generasjons forhold til rus. Vil vi klare å sette grenser, eller vil vi bagatellisere? Hva skal være akseptabelt?

Og skal vi, som et rikt og privilegert samfunn, tillate at ungdommer prøver dop og potensielt havner i dårlige miljøer? For ikke å snakke om de psykiske og fysiske bivirkningene rus kan føre til.

Dette vil være et stort steg tilbake for velferdsstaten Norge.

Blitt tilbudt flere ganger

Jeg støtter en bedre ruspolitikk der samfunnet tar vare på dem som er avhengige av narkotika, fremfor å straffe dem. Men dette kalles «avkriminalisering», altså noe helt annet enn begrepet «legalisering», som flere av debattantene brukte i skoledebatten.

Jeg støtter ikke normaliseringen av narkotika og spesielt ikke i en debatt foran en sal stappfull av ungdommer som prøver å finne ut av hva som er riktig og galt.

Det er ingen hemmelighet at bruken av enkelte typer narkotika har økt de siste årene. Jeg er selv blitt tilbudt dop flere ganger, og mange blir mer og mer nysgjerrige. Jeg frykter at man blir mer nysgjerrig ettersom tilbudet er så tilgjengelig og markedet så nært.

Narkotika er ikke lenger bare for rusavhengige. Narkotika er for mange nå en del av et vorspiel, en fest og et nachspiel. Narkotika blir av noen sett på som det samme som alkohol.

Man kan også si at alkohol er farlig, noe jeg er helt enig i. Men det er en vesentlig forskjell mellom lovlig alkohol som blir solgt over disk, og ulovlig rus som narkotika.

Hva skjer i russetiden?

Jeg skal selv være russ i mai. Jeg skal feire at jeg har fullført 13 års skolegang. Jeg skal danse, synge og ha det gøy.

Men jeg er livredd.

Livredd for ubevisst å få i meg narkotika. Livredd for at vennene mine, bevisst eller ikke, skal få i seg narkotika. Livredd for at det skal skje oss noe. Livredd for hvilke valg som blir tatt.

Livredd fordi narkotikakulturen i Norge er i en utvikling jeg på ingen måte støtter.

Jeg lærte et godt råd en gang: «Tenk deg om tre ganger, og er du i tvil, så har du svaret ditt.» Så jeg ber alle politikere, felles avgangselever, yngre elever, og eldre for den saks skyld: Tenk deg om tre ganger. Er det virkelig verdt det? Er det virkelig så gøy? Er virkelig gevinsten større enn risikoen?

Vil vi leve i et samfunn der holdningene til narkotika er de samme som alkohol? Vil vi leve i et samfunn der det er ok å «ta seg en joint på fest»? Vil vi leve i et samfunn der vi ikke føler oss trygge?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!