Nordmenn har levert over all forventning. Tonnevis med Ukraina-pakker blir liggende i Oslo.

Flere tusen pakker som skal til Ukraina, kommer ikke frem før i 2023. Nå oppfordrer Posten folk om å vente med å levere gavepakker.

Kenneth Pettersen i Posten viser frem noen av pakkene som venter på å bli fraktet fra Oslo til Ukraina. Noen skriver oppmuntrende og støttende budskap på pakkende til ukrainerne, som her: «Vær modige».

21. des. 2022 16:11 Sist oppdatert 14 minutter siden

«To Ukraine with love from Oslo/Norway. Baby food. Candy.»

En varm hilsen på gavepakken fra en nordmann til en tilfeldig ukrainsk familie indikerer den store givergleden nordmenn har vist overfor ukrainerne. Eneste haken er at pakken ikke kommer frem med det første.

Fakta Hjelpesendingene til Ukraina Posten, den ukrainske ambassaden og det ukrainske postvesenet Ukrposhta har samarbeidet om hjelpesendingene til Ukraina. Pakkene blir fraktet med lastebil fra Norge til den ukrainske grensen i Polen. Der blir de overtatt av Ukrposhta som distribuerer pakkene i Ukraina. Per nå er det ikke noe ledig kapasitet på det polske mottakssenteret. Derfor får heller ikke Posten sendt ned flere pakker nå før over nyttår. Adresserte postsendinger kan fortsatt sendes som normalt. Kilde: Posten Vis mer

To måneder etter at landet ble angrepet, lanserte både Posten og Postnord et unikt tilbud: Send humanitær hjelp og pakker gratis til Ukraina.

I perioden før jul har tre lastebiler med cirka ti tonn hver ukentlig satt kursen østover. Det er en tredobling fra høst da kun én lastebil i uken dro av gårde med pakkene.

Ber folk vente til etter nyttår

På nettsidene til det Ukrposhta, det ukrainske postverket, finnes en oppdatert liste over hva ukrainere har størst behov for.

Pakkene fra Norge er blitt kjørt til Polen. Derfra har Ukrposhta tatt over. De distribuerer pakkene videre til steder med behov inne i Ukraina. Aftenposten har tidligere omtalt hvor viktige postverket i landet er for å holde samfunnet i gang.

De leverer ikke bare post, men nødhjelp, tilgang til offentlige tjenester og utbetalinger av pensjon og andre offentlige stønader.

Det ukrainske postvesenet har vist seg å være en helt sentral livslinje for mange ukrainere under krigen. De leverer post, pakker, nødhjelp og pensjonsutbetalinger. De setter også opp lokale internettstasjoner med satellitterminaler og aggregater i områder som er uten strøm.

Men på grunn av det store pakkevolumet har ikke Polen kapasitet til å ta imot flere pakker på sin distribusjonssentral.

Posten og den ukrainske ambassaden oppfordrer nå alle som vil sende hjelpepakker til Ukraina, om å avvente til over nyttår.

Denne oppfordringen gjelder uadresserte pakker. Det vil i praksis si hjelpesendinger som fordeles via hjelpeorganisasjoner. Pakker som er adressert og skal til en bestemt person, blir sendt som før.

– Mottakssenteret i Polen har ikke kapasitet til å motta flere uadresserte hjelpesendinger før etter nyttår.

Det sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten.

Har allerede sendt 200 tonn

Da Aftenposten er på Postens logistikksenter på Alfaset, sto over 200 bur med pakker til Ukraina som ventet på å bli transportert. Nesten 160 av disse inneholder uadresserte pakker. Alle pakker som sendes ut av landet, er innom Alfaset.

– Givergleden har vært enorm, spesielt nå opp mot jul er det blitt sendt svært mange pakker. Siden april har vi sendt 200 tonn med pakker, sier Pettersen.

Onsdag står det over 200 såkalte bur med pakker som skal sendes til Ukraina på pakkesenter på Alfaset.

Den siste sendingen som vil komme frem til Ukraina før jul, ble sendt fra Oslo 9. desember. Det er også sendt noen lastebiler etter det. Noen av pakkene i disse lastebilene vil komme frem før nyttår, men de fleste vil nå frem til mottagerne i 2023.

Posten kommer til å gå ut med ny informasjon så raskt det er mulig å igjen sende hjelpesendinger til Ukraina, da det fortsatt er et stort behov for bistand i landet.

– Det jobbes på spreng i Polen for å finne mer lagringsplass. Akkurat nå vet vi ikke når det blir mulig å sende flere uadresserte pakker fra Oslo.

Volumet av adresserte pakker har økt de siste månedene. Dette henger trolig sammen med at stadig flere ukrainske flyktninger har kommet til Norge. Disse sender nå pakker til sine venner og familie som ble igjen i landet.

Babymat og powerbank

De fleste troende i Ukraina er medlemmer av den ortodokse kirken. Derfor feirer de jul i januar.

– Vi håper i hvert fall at noen av pakkene som ble sendt denne og forrige uken kommer frem før julefeiring i Ukraina, sier Heidi Aldal.

Heidi Aldal i Posten har håndtert flere tusen pakkser som nordmenn har sendt til Ukraina, men nå må hun konstatere at pakker som er levert de siste to ukene ikke kommer frem til Ukraina før 2023. Her sammen med Kenneth Pettersen.

Det er liten tvil om at hjelpepakkene har kostet Posten flere millioner kroner. Den store økningen av pakker til Ukraina kommer nemlig sammen med det årlige julerushet hos Posten.

– Dette er noe som ikke kan måles i kroner og øre. Vi har derfor ingen eksakt beløp på hvor mye det har kostet. Vi konstaterer samtidig at våre ansatte som har håndtert disse pakkene, er storfornøyde med innsatsen de har lagt i det. Mange synes at jobben er blitt mer meningsfull, sier Pettersen.

– Vet du hva pakkene inneholder?

– Det er mye hygieneartikler, varme klær, powerbank, lommelykter, barnemat og dyremat. Det er greit å merke pakkene med hva de inneholder. Og så er det viktig at de er pakket på en god måte.