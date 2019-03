Somalisk fembarnsmor dømt til fengsel i to år og ni måneder for IS-medvirkning

Hun er den første kvinnen som er dømt for IS-deltakelse etter å ha reist fra Norge.

Fembarnsmoren ble pågrepet i Østerrike i november 2017 med 50.000 kroner og et falskt pass. Hun nektet straffskyld på samtlige punkter i tiltalen.

I retten hevdet hun at hun var på vei fra Nordfjordeid til Etiopia, der sønnen skulle opereres på et sykehus, da hun ble pågrepet.

Ifølge påtalemyndigheten skulle hun i virkeligheten til Syria for å gifte seg med en norsksomalisk fremmedkriger. I dommen heter det at hun hadde kontakt med flere personer i IS i både Syria, Storbritannia og Sudan, og at hun bidro til å spre IS-propaganda.

I tillegg skal hun ha gitt penger til IS.

Aktor la i utgangspunktet ned påstand om fem års fengsel for kvinnen. Kvinnens forsvarer Steingrim Wolland sier til TV 2 at han er fornøyd med at straffen nesten er halvert.

– Jeg mener vi har nærmet oss et riktig straffenivå når man først velger å domfelle i denne saken, sier han.

Dommen kan få betydning for andre kvinner i samme situasjon. Ifølge PSTs anslag har ti kvinner dratt fra Norge til Syria og Irak for å slå seg sammen med IS-krigere.

Det er foreløpig ikke klart om noen av partene vil anke dommen.