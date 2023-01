Samferdselsdepartementet, 3. januar: Her er samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) etter hastemøtet med Bane Nor, Jernbanetilsynet og Jernbanedirektoratet. Til høyre er styreleder i Bane Nor, Cato Hellesjø. I midten ser vi Nygårds statssekretær Johan Vasara og politisk rådgiver Jakob Vorren.