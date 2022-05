Vy i Norge: Færre passasjerer nå enn i 2019. SJ i Sverige: Flere passasjerer nå enn i 2019. Nå vil SJ kjøre Oslo-Bodø direkte.

Her forklarer sjefen for svenske SJ hvordan selskapet har fått passasjerene tilbake. Og hvordan de vil bruke medvinden til å satse mer i Norge.

Dette SJ-toget går mellom Oslo og Trondheim. Planen er å kjøre hele veien fra Oslo til Bodø, uten at passasjerene trenger å bytte tog.

11 minutter siden

Akkurat nå er Vys svenske søsterselskap kjerringa mot strømmen. SJ er ikke bare tilbake på billettinntektene fra 2019. I mars i år oppnådde SJ 123 prosent av billettinntektene fra mars 2019. De hadde altså flere passasjerer enn før pandemien.

Sammenlignet med siste kvartal i 2021 økte trafikken i første kvartal 2022 med 94 prosent.

I Norge er situasjonen annerledes. Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby opplyser til Aftenposten at passasjertallene på Østlandet fortsatt ligger 15–20 prosent bak nivået fra 2019.

Også Vys datterselskap i Sverige, Vy Tåg AB, sliter tungt. Selskapet taper for tiden store summer.

Monica Lingegård er administrerende direktør i SJ. Slik forklarer hun selskapets suksess akkurat nå:

SJ har opprettholdt tilbudet under hele pandemien.

Det er ikke dem som reiser kort som først og fremst sørger for suksessen, men dem som reiser langt.

Spesielt er det nattogene som går fulle. Og det er spesielt ungdommer, studenter og pensjonister som vender tilbake.

Nylig skrev SJ under avtaler med 1000 offentlige og private virksomheter. De forplikter seg til å velge tog når ansatte reiser for jobben.

Nettdekningen på tog i Sverige er ifølge SJ mye bedre enn i Norge.

Bensin- og dieselprisene er høye. Det får mange svensker til å parkere bilen.

Lingegård er optimistisk også med tanke på dem som reiser kort.

– Mange jobber fortsatt hjemme. Men de siste ukene har pendlere kommet tilbake, flere enn det vi trodde. Det ser lyst ut, sier hun.

Monica Lingegård er sjef for SJ. Dermed er hun også øverste ansvarlig for selskapets satsing i Norge.

– En annen kultur for å velge tog i Sverige

Det lukter altså litt bensin av SJs svenske jernbanesuksess. Noe som ifølge Monica Lingegård er bedre enn lukten av flydrivstoff.

– I dag reiser nesten 90 prosent av passasjerene som ikke kjører bil mellom Göteborg og Stockholm, med tog. 10 prosent tar fly. Avstanden er den samme som mellom Oslo og Stockholm, sier hun.

Aftenposten intervjuer Lingegård og SJ Norge-sjef Rikke Lind samtidig.

– Det er en annen kultur i Sverige for å velge tog. Når bedrifter i Norge skal velge reisepakker for ansatte er det alltid fly som er alternativet, sier Lind.

– Bare den siste måneden har SJ i Sverige tegnet 1000 nye bedriftsavtaler, der de binder seg til å velge tog for alle reiser under 5 timer. Noen har også strukket seg til 7 timer. Det finnes både offentlige og private virksomheter som sier at våre ansatte ikke får fly, sier Lingegård.

SJ-sjefen forteller om et sterkt ønske om å satse, og en fortvilelse, som i Norge, over at jernbanelinjene ikke rustes opp og utvides fort nok.

– I april skrev vi kontrakt på 25 nye høyhastighetstog. Det blir de raskeste togene i Norden. Vi forhandler om kjøp av 25 nye tog for mellomdistanse. Vi har hverken T-banen eller lokaltogene rundt Stockholm. Men som eneste kommersielle selskap i Sverige dekker vi hele landet, sier Lingegård.

SJ har flere planer for Norge.

Svenske SJ side om side med norske Vy, på Oslo S. Fra Oslo kjører SJ tog til Göteborg, og til Trondheim. De kjører også Nordlandsbanen og lokaltog rundt Trondheim og Bodø.

Oslo-Bodø i ett strekk

– Vi ønsker å teste ut det å kjøre Oslo-Bodø i ett strekk. Tanken er at folk skal gå på toget på dagtid i Oslo, og så være fremme i Bodø den påfølgende morgenen, sier Rikke Lind.

I Trondheim må det byttes lokomotiv. Nordlandsbanen går på diesel.

Så er det trafikken mellom Oslo og Stockholm.

I dag har SJ to avganger daglig. I 2017 var det fem. Men så startet arbeidet med å ruste opp Kongsvingerbanen.

Nå er planen å være oppe i fem avganger igjen i 2023, og åtte i 2026. De nye togene skal kutte reisetiden mellom de to byene med en halv time. Da nærmer reisetiden seg 5 timer.

Aftenposten har flere ganger omtalt det private prosjektet Oslo – Sthlm under 3 timer AS. I april ble Oslo kommune formelt støttemedlem av prosjektet.

SJ-sjef Monica Lingegård er ikke så begeistret.

– Prosjektet er spennende. Men spør du den svenske regjeringen vil de eie denne type investeringer selv. De vil ikke la private overta, sier hun.

Samtidig bekrefter hun at det ikke finnes konkrete planer for å forbedre selve jernbanelinjen mellom Oslo og Stockholm. Ikke i noen av landene.

– Spør du vår regjering er det aldri satset mer på jernbane. Det er bare ikke nok. Det må nye dobbeltspor til. Skal vi nå klimapolitiske mål må det skapes vekst på tog. SJ har kapasitet. Men infrastrukturen må bedres, sier Lingegård.

Mens de venter er planen:

Lengre tog.

Lengre perronger.

Flere avganger.