Hanne Guro Schie fikk kreft bare 33 år gammel. Ny metode reddet brystet.

Hanne Guro Schie var bare 33 år gammel da hun kjente kulen i brystet. Hun fikk cellegift før operasjonen. Det gjorde at svulsten skrumpet inn og kunne opereres bort. Dermed slapp hun å fjerne brystet.

Hanne Guro Schie er med i en studie sponset av Sanitetsforeningen. Hun fikk cellegift før en kreftoperasjon og beholdt brystet.

1. mars 2022 18:33 Sist oppdatert nå nettopp

En novemberdag for fem år siden ble Schie en del av statistikken. Hun skulle på julebord med kolleger. Men samme morgen hadde hun kjent en kul like under venstre bryst.

– Den satt liksom inn i benet. Jeg forsto at noe kunne være galt.