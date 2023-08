Erna Solbergs ektemann engasjerte seg i hvem som burde fjernes fra statlige styrer

Erna Solbergs mann Sindre Finnes skal ifølge DN ha laget et notat om hvem han mente burde ut av statlige styrer.

Høyre-leder Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes. Bildet er tatt dagen før det ble et klart borgerlig flertall etter valget i 2013. Vis mer

Publisert: 17.08.2023 18:37

«Senterpartistene bør fjernes», skrev blant annet Erna Solbergs ektemann i notatet under valgkampen i 2013. Han har flere friske karakteristikker av navngitte personer han mener bør erstattes.

Stortinget skal nå granske habilitetsrotet i Støre-regjeringen. Det skjer etter tre saker der statsråder har innrømmet brudd på reglene for habilitet i regjeringen.

Først gjaldt det kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), siden kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og sist forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Trettebergstuen og Borten Moe trakk seg fra jobbene som statsråder, Brenna er blitt sittende med statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) støtte.

Men er Ap-regjeringen den eneste som har rotet det til når det gjelder habilitet?

Torsdag publiserte Dagens Næringsliv en sak om utnevnelser til statlige styrer i Erna Solbergs regjering tilbake i 2013.

Her spiller både Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes og tidligere kulturminister Thorild Widwey med sin ektemann en sentral rolle.

Thorhild Widvey da hun var kulturminister i 2015. Vis mer

Den tidligere kulturministeren skal ha utnevnt statlige styremedlemmer etter å ha delt en liste med navn med sin ektemann Osvald Bjelland. Det fremgår av DN-saken.

Bjelland var administrerende direktør i rådgivningsselskapet Xynteo.

Ifølge DN er det 17 navn på listen som fikk styreverv i statlig eide virksomheter i Erna Solbergs tid som statsminister. Av dem ble fire oppnevnt av Widvey selv.

Til DN sier Widvey (H) at hun ikke har gitt verv til venner, men til personer hun har møtt. Dette ble vurdert grundig i departementet og på Statsministerens kontor før de ble oppnevnt.

Den tidligere Høyrestatsråden sier at alle styreutskiftninger ble gjort på ordinært vis i Kulturdepartementet.

Fakta Habilitetssakene i Støre-regjeringen En enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité på Stortinget har nylig vedtatt å åpne kontrollsak om regjeringens håndtering av habilitetsspørsmål. * Undersøkelsen kommer som en konsekvens av sakene der først kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), og siden kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og sist forsknings. og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) innrømmet brudd på reglene for habilitet i regjeringen. * Også Arbeiderpartiets tre representanter i komiteen gikk inn for granskingen. *Kontroll- og konstitusjonskomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan behandle saker på eget initiativ. * Høyres Peter Frølich er leder for komiteen. Vis mer

Arbeiderpartiet skal vurdere om Høyre-leder Erna Solberg skal kalles inn til høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om habilitetssaker.

– Dette er interessante opplysninger, og det er selvsagt naturlig at vi ser nærmere på dette, sier Aps Frode Jacobsen til NRK.

Solberg: – Slår inn åpne dører

– Jeg føler vel at Jacobsen i Ap slår inn vidåpne dører, når han sier de vurderer om jeg skal innkalles, skriver Erna Solberg til Aftenposten.

– Jeg har for lenge siden fått beskjed om å holde av datoer til høringen som er kommet i stand på bakgrunn av habilitetssakene i Støre-regjeringen. Det er helt uavhengig av saken DN bringer i dag, men i kraft av at jeg er tidligere statsminister.

Solberg sier hun antar at hun skal redegjøre for hvordan praksis rundt habilitet i var i hennes regjering.

– Og jeg skal gjerne redegjøre for våre styreutnevnelser i de statlige selskapene, som skjedde etter grundige og profesjonelle prosesser mellom embetsverk og politisk ledelse, med kompetanse som det viktigste kriteriet.

Til DN sier Sindre Finnes at han trappet ned engasjementet i Høyre etter at Solberg ble statsminister. Vis mer

Sindre Finnes laget styrenotat

I DN-artikkelen kommer det frem at Solbergs ektemann, Sindre Finnes, jobbet med et prosjekt under valgkampen 2013. Da laget han et notat over statlige styrer, og hva som burde gjøres når Høyre inntok regjeringskontorene.

Dette er selskaper og organisasjoner der regjeringen har innflytelse over hvem som blir styremedlemmer. Og styremedlemmene Stoltenberg-regjeringen etterlot seg, hadde Finnes mange innvendinger mot, skriver DN. I notatet kommentarer han hva som bør gjøres.

«Senterpartistene bør fjernes, de er hverken kompetente eller breddeholdere, her er det ren politisk posisjonering», skrev Finnes blant annet. Han viste til Posten og NRK som eksempler.

Avinor-styret beskrev han som «svakt og Ap-dominert», mens det i Vinmonopolet var behov for ny styreleder, slik Finnes vurderte det. Der satt den tidligere Ap-nestlederen Hill-Marta Solberg.

«Hallvard Bakkes dager i Telenorstyret er selvsagt talte ved første rokering», er kommentaren om en gammel Ap-topp i en annen statlig gigant.

«Ren politisk bedrift»

Og selskapet med ansvaret for kraftnettet i landet, Statnett, mener Finnes var «en ren politisk bedrift som vi ikke er tjent med å la fortsette».

Finnes har ingen formell rolle i partiet. Men han sendte notatet til daværende generalsekretær Ryssdal, som var den øverste i partiorganisasjonen til Høyre. Og til Thorhild Widvey.

Da DN tar kontakt, sier Sindre Finnes først at notatet ble laget på bestilling fra daværende generalsekretær Ryssdal.

Generalsekretær Ryssdal avviser at Sindre Finnes jobbet på oppdrag for partiet da han la frem sitt notat sommeren 2013.

Senere sier Finnes ifølge avisen at notatet var et innspill og ble laget på initiativ fra ham selv.

Han avviser at han delte innspillene med sin kone Erna Solberg.

Solberg til DN: Husker ikke å ha sett notatet

Til DN svarer Erna Solberg via sin presserådgiver at hun ikke husker å ha sett et notat fra ektemannen. Hun slår fast at Sindre Finnes aldri jobbet med sammensetningen av statlige styrer på oppdrag fra partiet eller regjeringen.

Til daglig jobber Finnes som fagsjef i Norsk Industri og har ingen formell rolle i partiet.

De to Høyre-ekteparene Solberg-Finnes og Widvey-Bjelland har ikke bare profesjonell kontakt, men møtes også privat.

I likhet med Finnes har Bjelland ikke hatt noen formell rolle i Høyre. Men regjeringsprosjektet har vært tema mellom de to, skriver DN.

Da hun var ferdig som statsråd, fikk også Widvey et styreverv av regjeringen. Hun ble leder i Statkraft, der Finnes mente det burde skje utskiftninger «så fort som mulig», skriver DN.