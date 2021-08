Adressa sender begge skjebnekampene mot Rennes

Adresseavisen har sikret seg rettighetene til både borte- og hjemmekampen mot franske Rennes.

Noah Holm og resten av RBK-spillerne ser du på Adressa - når franske Rennes er motstander de to neste torsdagene.

17 minutter siden

– Rosenborg er ett hinder unna gruppespillet. Vi er særdeles fornøyd med å ha rettighetene til begge oppgjørene mot Rennes. Og vi er veldig glade for at så mange trøndere har mulighet til også å få sett bortekampen, sier Pål Munkvold.

Han er annonsedirektør i Adresseavisen.

Mens det en god stund har vært kjent at Adressa har rettigheter til Lerkendal-kampen 26. august, ble det fredag klart at vi også sender bortekampen for våre abonnenter.

Den spilles torsdag 19. august, med kampstart 20.00.

Nummer seks i Ligue 1

RBK er klare for playoff-kampene mot Rennes etter å ha slått ut islandske FH og Domzale fra Slovenia. Dette er siste hinder på veien mot et gruppespill i Conference League.

Rennes er Alexander Tettey og Anders Konradsens tidligere klubb. Mens en annen RBK-kjenning, Birger Meling, ble hentet dit i sommer.

Rennes endte på sjetteplass i Ligue 1 forrige sesong, så det er ingen liten motstander RBK skal opp mot.

Nå får Adressas abonnenter altså se begge oppgjørene. Adressa samarbeider med VG om å vise kampene.