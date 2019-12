Dansk politi mistenker planlagt terrorangrep - 20 pågrepet

Politiet opplyser at de gjennomfører ransakinger og pågripelser flere steder i landet onsdag ettermiddag.

– Bakgrunnen for aksjonen er mistanke om forberedelse av et terrorangrep med militant, islamistisk motiv, skriver København-politiet i en pressemelding.

Politiinspektør Jørgen Bergen Skov i København-politiet opplyste klokken 17 at politiet har foretatt over 20 razziaer flere steder i Danmark og 20 personer er pågrepet. Flere av disse blir terrorsiktet.

– Vi har fått tak i dem vi lette etter. Det er ikke altså ingen på frifot, uttalte Bergen Skov.

Sprengstoff og skytevåpen

Operativ leder for PET, den danske sikkerhetstjenesten, Flemming Drejer fortalte at de hadde mottatt etterretning om at et terrorangrep med militant islamistisk motiv var under planlegging.

Personene som nå er pågrepet, skal ha kjøpt inn materialer til å fremstille sprengstoff og forsøkt å skaffe skytevåpen, uttalte Drejer til pressen.

PST orientert

Flere politidistrikter er involvert i aksjonen. Danskenes svar på PST, PET, deltar også i aksjonen og på pressekonferansen onsdag ettermiddag.

Den danske avisen Ekstra Bladet skriver at politiet blant annet har ransaket studentboliger i Aalborg og en leilighet utenfor København.

Politiet meldte selv om aksjonen klokka 14.42 på sin Twitter-konto.

PST i Norge opplyser til Filter Nyheter at de er kjent med aksjonen i Danmark, men at det ikke er avdekket koblinger til Norge.

– PST er kjent med aksjonen i Danmark, men vi sitter ikke på informasjon som tyder på at dette påvirker trusselbildet i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.