Det er for sent å stoppe kloden fra å bli 1,5 grader varmere, fastslår FNs nye flaggskipsrapport

Mandag kom FNs klimapanels (IPCC) sjette hovedrapport. Den kommer med dystre spådommer.

9. aug. 2021 08:47 Sist oppdatert nå nettopp

Det var første del av FNs klimapanels sjette hovedrapport (AR6) som mandag ble langt frem i Genève. Den inneholder fem baner for hvordan verden kan utvikle seg de neste tiårene, meldte Reuters.

I samtlige av scenarioene overskrides målet om å stoppe temperaturene fra å overskride 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid.

– Klimaendringene påvirker allerede samtlige regioner på jorden på flere måter. Endringene vi opplever, vil øke med ytterligere oppvarming, fastslår Panmao Zhai, én av forskerne som har ledet arbeidet med rapporten.

Selv om det er mye usikkerhet rundt prognosene, tror AR6 det er sannsynlig at oppvarmingen vil nå 1,6 grader før 2050.

FNs generalsekretær António Guterres mener at drastiske tiltak nå må til.

– Denne rapporten må bli dødsstøtet for kull og fossile energikilder, før de ødelegger planeten vår, understreker Guterres i en uttalelse, melder NTB.

FNs generalsekretær António Guterres sier tiden er kommet for olje og kull. Her var Guterres på et møte i Spania i juli.

Rom for optimisme

Hovedrapportene fra FNs klimapanel gir en omfattende oversikt over det man vet om klimaendringer. De ligger til grunn for utforming av politikk og brukes av eksperter, forskere, journalister og akademikere.

Rapportene gir også et overblikk over konsekvenser for mennesker og naturen, tiltak og mulige utviklinger i tiden som kommer.

Selv om det er dystre spådommer fra FNs klimapanel ser ikke Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) helsvart på situasjonen.

– Målet i Parisavtalen er å holde oppvarmingen under 2 grader og ned mot 1,5 grader. Jo nærmere 1,5 grader vi klarer å komme, jo bedre er det, sier ministeren til NTB.

Han understreker likevel at situasjonen er alvorlig:

– Enhver diskusjon om å svekke klimapolitikken nå, bør være helt utelukket.

Klimaminister Sveinung Rotevatn (V) mener situasjonen er alvorlig, men at alt håp ikke er ute.

Menneskeskapte endringer

Over 700 forskere fra 90 land har bidratt i arbeidet med FN klimapanels sjette hovedrapport. De har blant annet saumfart 14.000 forskningsartikler for å forstå hva klimaforskere er enige og uenige om, meldte nyhetsbyrået AP.

De siste årene har store ressurser vært brukt på klimaforskning. Det var ventet at AR6 ville inneholde en rekke nye funn og oppdateringer av konklusjoner og prognosene i den forrige hovedrapporten (AR5), som kom i 2013.

AR5 hevdet blant annet at det var «svært sannsynlig» at klimaendringene er forårsaket av mennesker. Den påpekte da at dette var noe forskere mente var 95 prosent sannsynlig.

Den nye rapporten er enda klarere i sin konklusjon. Forskerne mener nå at de ikke finnes tvil om at klimaendringene er menneskeskapte.

Fakta FNs klimapanels (IPCC) sjette hovedrapport Hovedrapportene til FNs klimapanel – Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – gir en oppsummering om hva man vet om klimaendringer og hvilke konsekvenser de kan ha.

Rapportene består av tre delrapporter og én oppsummerende del. De kommer med seks eller syv års mellomrom.

Mandag 9. august presenteres del én av FNs klimapanels sjette hovedrapport, som har fått navnet AR6.

Over 700 eksperter fra 90 land har deltatt i arbeidet med AR6. 19 av disse kommer fra Norge.

Hele AR6 kommer i 2022. Kilde: Miljødirektoratet/Reuters Vis mer

Frykter konsekvenser for mennesker og natur

Det var i 2015 at verdens land vedtok Parisavtalen, der de ble enige om å stoppe klodens temperatur fra å stige mer enn 2 grader fra tiden før industrialderen.

Men målet var at temperaturøkningen ikke skal overskride 1,5 grader.

I en spesialrapport fra 2018 konkluderte FNs klimapanel at de 0,5 gradene utgjør en stor forskjell. Ved 2 grader vil havet stige mer, Arktis oftere være isfritt og nesten alle verdens korallrev vil dø.

Men forskere har tidligere varslet at verden ikke er på riktig kurs.

I hovedrapporten mandag advarer FNs klimapanel om at man går en turbulent tid i møte. Den peker på at havet blant annet kan stige med så mye som 2 meter. Da kan store landområder legges under vann.