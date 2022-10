Disse kan vinne Brageprisen

Nominasjonene for årets Bragepris ble offentliggjort i Oslo torsdag. Blant de nominerte er Aage Storm Borchgrevinks bok om Vladimir Putin og Åsne Seierstads bok «Afghanerne».

Åsne Seierstads bok «Afghanerne» er nominert til Brageprisen, i klassen for sakprosa.

NTB/Aftenposten

15 minutter siden

Brageprisen har, siden den første gang ble delt ut i 1992, etablert seg som en av Norges viktigste litterære priser.

I klassen for sakprosa er de nominerte Aage Storm Borchgrevinks bok «Krigsherren i Kreml», Trygve Riiser Gundersens bok «Haugianerne», Åsne Seierstads bok «Afghanerne» og Alfred Fidjestøls biografi om Georg Johannesen, «Innerst i hjertet har jeg min forstand».

I klassen for skjønnlitteratur er det er rekke gamle travere som er nominert i år. Vigdis Hjorth for boken «Femten år: Den revolusjonære våren», Carl Frode Tillers «Det framande landet», Matias Faldbakkens bok «Stakkar» og Ingeborg Arvolas «Kniven i ilden». Sistnevntes roman har ligget elleve uker inne på den norske bestselgerlisten.

I klassen for barne- og ungdomsbøker er Julia Kahrs nominert for boken «Familien Brattbakk», Hilde Myklebust for «Splintra», Tyra Teodora Tronstad for «Oppskrift mot ånder som knuser ting», og boken «Grisaldo» av Bjørn F. Rørvik og illustratøren Per Dybvig.

Matias Faldbakkens bok «Stakkar» er nominert i klassen for skjønnlitteratur.

Den siste klassen er åpen klasse, en kategori som tradisjonelt sett er blitt rullert fra år til år. I fjor var det sakprosa for barn og unge som ble valgt, og responsen var såpass god at styret i Brageprisen tidligere i år vedtok å beholde klassen de neste tre årene.

De utgivelsene som i år er nominert i denne klassen er Martin Laas: «Det kuleste fra vikingtiden», Aina Basso: «Dei dødsdømde», Ida Kristine Larmos bok «Rigel, Urettens ekko», og Peder Samdals bok «Mer enn en klubb».

Selve prisen deles ut på Dansens Hus i Oslo torsdag 24. november.

Prisen deles ut av Stiftelsen Den norske Bokprisen og har som formål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur.