Tusvik og Tønne fremsnakker alkoholkultur

01.03.2023 23:45

Som «phungfolk» (lytter) vet jeg at podkasten «Tusvik og Tønne» ikke er ment som en kvalitetskilde til informasjon. Men programlederne Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne bør likevel frastå fra å gjøre lytterne sine dummere.

I forrige episode ble ruspolitikk aktualisert av en beryktet kokainpose. Der serveres en ukritisk hyllest av alkohol, mens alternative rusbrukere får kjeft.

Det fnyses av «de unge som vil legalisere alt», men ingen vil ha hele det svarte markedet på butikken: Progressiv ruspolitikk handler om at tilgjengelighet avgjøres av skadeomfanget.

Komikerne klager på venner som blir plagsomme på kokain, men fremsnakker en alkoholkultur som i stor grad rammer utenforstående i form av vold, krangler, utrygge oppvekstvilkår, sykefravær og død.

Ulovlig rusbruk er farlig, men blir farligere av å forsterke ideen om «narkotika» som en naturlig gruppe med like egenskaper fordi de er ulovlige. De uten sperrer for å bryte loven kan få inntrykk av at det er lik risiko knyttet til all narkotika. Det er uheldig.

Fordømmelse av rusbruk øker terskelen for å søke hjelp. Jeg håper komikerne heller vil spre skadereduserende kunnskap neste gang.

Signe Bakke Sølberg, phungfolk

Debattanten er vara på Stortinget for MDG, men skriver på egne vegne.