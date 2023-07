Innfør en advokatordning i norske fengsler nå

Kriminalomsorgen er underbemannet, men vi påpeker samtidig at en for stor del av ressursene brukes feil, skriver innleggsforfatterne. Avbildet her er Ullersmo avdeling i Romerike fengsel. Vis mer

På samme måte som innsatte har rett til legehjelp, må de også ha rett til advokathjelp.

Vi representerer en sammenslutning av norske rettshjelpstiltak som tilbyr gratis, juridisk bistand til privatpersoner.

På grunn av den negative utviklingen i norske fengsler har vi gått sammen om en felles uttalelse for å få på plass en gratis advokatordning i fengslene.

Vi mener advokathjelp er et avgjørende tiltak for å bedre forholdene i fengslene og hindre menneskerettighetsbrudd.

Norsk straffegjennomføring på kollisjonskurs

Det har i det siste, med god grunn, vært økt oppmerksomhet på situasjonen til innsatte. Nylig sendte Sivilombudet bekymringsmelding til Justisdepartementet om forholdene i Bredtveit fengsel. I 2021 ble staten felt i Høyesterett for menneskerettsstridige nakenvisitasjoner.

Sivilombudet, FNs torturkomité og Den europeiske torturforebyggingskomiteen (CPT) har kritisert bruken av isolasjon i norske fengsler. FNs kvinnekomité har flere ganger kritisert kvinners soningsforhold. Det har vært praksis for ulovlig telefonkontroll og uriktig bøtesoning.

Sitter man i isolasjon, vil det være nær sagt umulig å få hjelp

Det finnes ikke et forsvarlig system som fanger opp menneskerettighetskrenkelser, ei heller som gir reparasjon for slike. Man er derfor avhengig av advokathjelp, noe som er vanskelig for innsatte å få tak i. Dem det gjelder, sitter i fengsel uten inntekt og er avhengige av å ha penger på konto eller få dekket utgiftene fra andre. Hjelpen er altså forbeholdt ressurssterke innsatte. En gratis advokatordning vil forhindre slik forskjellsbehandling.

Behovet dekkes heller ikke av ordningen for fri rettshjelp, og innsatte er derfor avhengig av gratis rettshjelp fra frivillige. Uansett er ikke hjelpen lett å få tak i fordi det krever telefonkontakt. Når de innsattes telefontid er begrenset og i noen tilfeller tatt bort, er det vanskelig å få hjelp. Sitter man i isolasjon, vil det være nær sagt umulig å få hjelp.

Gratis advokathjelp er helt nødvendig

Rettshjelpsutvalget foreslo i 2020 at det burde opprettes en advokatordning i norske fengsler. I høst fremmet Sosialistisk Venstreparti et forslag for Stortinget om en slik ordning, som ble nedstemt av et overveldende flertall (19–81) 14. juni. De ville vente på arbeidsgruppen for førstelinjetjenestens rapport, som kort tid etter foreslo nettopp en slik ordning.

Rettshjelpen må være lett tilgjengelig der det er størst risiko for at rettssikkerheten svikter – i fengslene

Når de innsatte er syke, har de krav på legehjelp. Når de utsettes for nedverdigende behandling, er det lite hjelp å få. Vi mener at gratis advokathjelp er helt nødvendig og oppfordrer innstendig om at det kommer på plass så fort som mulig.

Det er en overhengende risiko for at innsatte blir utsatt for menneskerettighetsbrudd. Rettshjelpen må være lett tilgjengelig der det er størst risiko for at rettssikkerheten svikter – i fengslene. Det blir stadig oppdaget nye menneskerettighetsstridige praksiser, og det er fare for at det pågår krenkelser som ennå ikke er oppdaget.

Langt fra tilstrekkelig

Tilgangen til rettshjelp er langt fra tilstrekkelig. Det holder ikke at man kan kontakte advokat etter at man har vært utsatt for et menneskerettighetsbrudd. Det må være anledning til å hindre eller avbryte inngripende, uriktige tiltak.

Rettshjelpen i fengslene er stort sett dekket av oss i rettshjelpstiltakene. Vår kompetanse og tilstedeværelse i fengslene er imidlertid begrenset. Det er derfor behov for erfarne advokater som kan plukke opp den typen forhold som er blitt avdekket den siste tiden. Disse kan bidra til å avdekke og hindre menneskerettsstridig praksis i fengslene og sikre innsattes rettssikkerhet.

Innsatte skal ikke fratas sine grunnleggende rettigheter selv om de gjennomfører straff. Helsehjelp og rettshjelp er vitalt for å kunne ivareta innsattes liv, helse og sikkerhet. Vi mener at på samme måte som innsatte har rett til legehjelp, må de ha rett til advokathjelp.

Vår oppfordring

Kriminalomsorgen er underbemannet, men vi påpeker samtidig at en for stor del av ressursene brukes feil, slik det har vist seg den siste tiden. Om man bruker ressursene riktig, kan det stoppe flere av forholdene som er blitt avdekket. Om praksisen raskt oppdages av advokater som er til stede i fengslene, kan ressursene brukes på den rehabiliteringen alle norske innsatte har rett på.

Vi oppfordrer regjeringen og Stortinget til å få på plass en gratis advokatordning i fengslene umiddelbart. Det er et helt nødvendig tiltak for å sikre de innsattes menneskerettigheter.