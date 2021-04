Jeg er barnebarnet til mine venners besteforeldre

Zaineb Abdulsatar (17)

Nå nettopp

Dere eldre har mye å lære av oss, og vi har mye å lære av dere, skriver Zaineb Abdulsatar (17). Foto: Glen Musk

Alle får ikke kjenne på omsorgen og kjærligheten av å ha besteforeldre. Det betyr ikke at vi ikke kan dele den.

Si ;D-innlegg

Lag en tale til besteforeldregenerasjonen, var oppgaveteksten i vårens store skrivekonkurranse på Si ;D. Dette var en av juryens favoritter.

Jeg har mange besteforeldre. Jeg er barnebarnet til dem som står ved sidelinjen under håndballkampene. Til de med kubjellen som roper navnet mitt over hele banen. Og det til tross for at det er like vanskelig å uttale navnet mitt hver gang.

For jeg er barnebarn til mine venners besteforeldre. Jeg er barnebarnet til dem jeg ikke ligner på eller deler blod med, men som uansett har tatt meg imot med åpne armer.

For to år siden tok jeg turen til en liten plass kalt Soknedal sammen med mine to bestevenner. Der møtte jeg en av mine fremtidige bestemødre. Men da jeg så fint hilset, kunne jeg se sjokket i ansiktet hennes.

Et slikt navn som Zaineb hadde hun aldri hørt før.

Jeg ble litt stresset, for jeg visste jo at på en slik liten plass var det få utlendinger. Få personer med en fremmed bakgrunn. Til tross for at hun trodde jeg het Sennep, så ble det et vakkert møte jeg sent vil glemme.

Det var to mennesker, fra to forskjellige kulturer, fra to forskjellige generasjoner som møttes. To store kontraster, men med enormt mange likheter. Hun lærte meg hvor mye vi har å lære av hverandre.

Fjerner fordommene

Dere eldre har mye å lære av oss, og vi har mye å lære av dere. Jeg vet at dere eldre ofte er redde for det nye, det ukjente. Jeg vet jeg kan virke fremmed for deg. Jeg ser ikke ut som deg, og jeg er ikke helt vokst opp som deg.

Men vær så snill, ikke vær redd for meg.

Ikke ha fordommer mot meg før du blir kjent med meg. Jeg vet at det var få av sånne som meg da du var liten. Men kun fordi jeg er noe nytt, trenger det ikke å være negativt.

For det er de besteforeldrene som spør, istedenfor å undre for seg selv, som fjerner fordommene. Som fjerner de fordommene og den uvitenheten vi har for hverandre.

For det er fordommer og mangel på kunnskap om hverandre som hindrer oss i å forstå hverandre. Og det er de besteforeldrene som godtar at ting forandres med tiden, som er med på å fjerne denne polariseringen som vi overhodet ikke har bruk for.

Ekstra-besteforeldrene

Og husk at jeg er barn av foreldre som har måttet skille meg fra mine besteforeldre. Jeg har jo mine røtter, jeg også! Det finnes så mange der ute som ikke har besteforeldre rundt seg lenger.

Andre har ikke hatt gleden av å ha en bestefar eller bestemor i det hele tatt. Enten om det har vært landegrenser, familiekonflikter, krig eller død som har stått i veien.

For ikke alle får kjenne på den nærheten, den omsorgen og den kjærligheten.

Derfor setter jeg så ekstra stor pris på de ekstra-besteforeldrene, ekstra-mammaene, og ekstra-pappaene som tar vare på de rundt. Også dem de ikke deler blod med. De som er der for oss som ikke har besteforelde vi kan besøke.

For selv om ikke alle får kjenne på den nærheten, omsorgen og kjærligheten av å ha besteforeldre, så betyr det ikke at vi ikke kan dele den.

