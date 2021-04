Besteforeldre er de beste kokkene

Johan Christian Gehe 11 år

6 minutter siden

Når jeg kommer på besøk om sommeren, har de laget vafler som er kjempegode, skriver Johan Christian Gehe (11). Foto: Berit Roald

Selv om dere bor langt unna, gleder jeg meg til hver gang jeg skal besøke dere.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Lag en tale til besteforeldregenerasjonen, var oppgaveteksten i vårens store skrivekonkurranse på Si ;D. Dette var en av juryens favoritter.

Alle vet at besteforeldregenerasjonen er kjempeflink til å lage mat. De som har eller har hatt besteforeldre, vet at de bryr seg om at du må spise mye. De prøver å gjøre deg så tykk som mulig. Selv om du nesten sprekker, stapper de i deg enda mer mat.

Men hva er det som gjør mates deres så god?

Noen ganger har jeg trodd at en femstjerners kokk har laget maten, men egentlig er det bare besteforeldrene mine.

Første gang du putter farmors kjøttbolle i munnen, føles det ut som du blir hypnotisert. De bruker en eller annen hemmelig ingrediens som gjør maten kjempegod.

Et fjell av godteri

Hver gang du kommer på besøk, har de alltid nybakte boller. Når jeg kommer på besøk om sommeren, har de laget vafler som er kjempegode. Det er nesten som om de kan alle oppskrifter utenat.

Johan Christian Gehe (11). Foto: Privat

De har kjempemye godteri over alt. Det er alltid det ene bordet i stuen, som har en skål med godteri de aldri spiser fra. Det er som et fjell.

Man får en gnist av glede når man spiser mat hjemme, men når du spiser hos farmor, får du en stort gnist av glede nesten som et lynnedslag.

Alt er kjempegodt

På julaften blir den beste maten laget. Etter middagen spiser vi dessert, der er også alt kjempegodt. Jeg koser meg så mye. Når vi skal hjem, føles det ut som jeg sprekker.

Til slutt vil jeg takke for all den gode maten bestemor og farmor har laget til meg. Selv om dere bor langt unna, gleder jeg meg til hver gang jeg skal besøke dere. Dere er gode til å lage mat, men dere er også kjempegode til å strikke og sy.

Les vinnertekstene her:

Les også 1. plass: «Kjære bestemor og bestefar. Kjære fæmmæ og fæffæ»

Les også 2. plass: «Han som lærer meg å gå»

Les også 3. plass: «Hvorfor gidder en gutt som bare liker fotball, å skrive dette utenom skoletid? På grunn av mormor!»

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.