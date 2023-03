Gladmelding til Oslo-ferierende byboere: Skiføre i Marka til over påsken

– Det er all grunn til å tro at man vil kunne gå på ski i Marka til godt over påsken, sier vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walløe.

Her fra da Aftenposten fulgte løypebas Lars Erik Gulbrandsen på jobb mens han lager skiløyper i Nordmarka februar i år.

12.03.2023 10:49

Det har lenge vært en god skisesong i skogområdene rundt Oslo denne sesongen. Det er mye snø i Marka nå, med 170 centimeter på det meste.

«Det gjelder å nyte denne skisøndagen med raske, faste spor og tørrvoksføre tørrvoksføreTørrvoksføre er når det er minusgrader og ikke for isete løyper. Ved plussgrader og kornete snø eller svært isete føre, vil klister ofte være rett type smøring. stort sett over alt», skriver Skiforeningen i dagens føremelding.

Og fra og med i natt så kommer det enda mer snø.

– Ingen veldig milde utsikter

– Det vil komme ti centimeter snø neste døgn. Etter det vil det bli kaldere igjen, sier vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walløe ved Meteorologisk institutt.

Minusgradene holder seg til minst onsdag 22. mars, ifølge Yr. Da er det meldt minus fem grader på Frognerseteren.

– Jeg tror kuldegradene vil holde seg enda lengre. Det er ingen veldig milde utsikter i slutten av mars, sier Walløe til Aftenposten. Påsken i år starter med palmesøndag 2. april.

Temperaturene i Norge er ventet å ligge under normalen helt ut mot slutten av april.

Kaldere enn normalt

– Så det betyr at skiføret kommer til å holde seg over påsken?

– Ja, det tror jeg er ganske sikkert. Det skal holde ganske hardt å smelte så mye snø i løpet av påsken. Så det er all grunn til å tro at det blir fine skiforhold i påsken i Marka, sier Walløe.

Også langtidsvarselet til Det europeiske værvarslingssenteret (ECMWF) viser at temperaturene for Norge vil ligge under normalen frem til 24. april.

Fredag skrev Aftenposten at det er kaldere enn normalt i store deler av landet. Også Bergen og Trondheim får stort sett kuldegrader fremover.

– Temperaturene ligger under normalen, sa vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt.

– Store deler av mars vil det bli kaldt, føyde han til.

Det er på grunn av en såkalt brå stratosfærisk oppvarming. Vindretningen høyt oppe i atmosfæren har snudd. Nå blåser det fra øst til vest, i stedet for vest til øst. Det gir kaldt vær i Skandinavia.