Jacob Rees-Mogg (48) er en såkalt backbencher i det konservative partiet, men blir likevel nevnt som en mulig utfordrer til statsminister Theresa May.

Årsaken er kaoset rundt britenes utmeldelse av EU og den stadig mer tilspissede dragkampen innad i partiet om hva slags avtale britene skal ha med EU etter mars 2019.

Onsdag og torsdag samler statsminister Theresa May de viktigste statsrådene til «krigsråd» for å legge en strategi for neste del av forhandlingene med EU. 19 måneder etter folkeavstemningen, og et drøyt år før de melder seg ut, er det fortsatt høyst uklart hva britene egentlig vil.

Mener partiet holdes som gissel

En fløy av tory-partiet vil ha en «hard brexit», altså fullstendig brudd med unionen. Andre frykter konsekvensene av å rykke helt ut av tollunionen og det indre markedet.

Anna Soubry, en konservativ og EU-vennlig parlamentariker fra Broxtowe ved Nottingham, mener et førtitalls sterkt ideologiske EU-motstandere, holder partiet som gissel.

– Disse menneskene er ikke toryer. De tilhører ikke det konservative partiet jeg ble medlem av for 40 år siden. Det er på høy tid at Theresa (May) tar til motmæle og pælmer dem ut, sa Soubry til BBC Newsnight.

Om det ikke skjer, vil hun selv vurdere å melde seg ut.

– Jeg kommer ikke til å forbli i et parti som er blitt tatt over av folk som Jacob Rees-Mogg og Boris Johnson, sa hun.

En mann fra fortiden?

Utenriksminister Boris Johnson er lenge blitt sett som en utfordrer til May. Men nå nevnes også navnet til annen tidligere Eton- og Oxford-student, Jacob Rees-Mogg. Faktisk er han mannen britiske bookmakere nå tror har best sjanse til å bli landets neste statsminister.

Han har fått kallenavn som «det ærede medlem av det 18. århundre» på grunn av sin eksentriske stil.

Da han logget inn på Twitter for første gang i fjor sommer, valgte han en formulering på latin i sin første tweet: «Tidene forandrer seg og vi med dem».

Rees-Mogg er steil motstander av EU og er sentral i flere pressgrupper i parlamentet som jobber for en fullstendig skilsmisse fra unionen. The Guardian skriver at en av dem, The European Research Group, som Rees-Mogg leder, er blitt så mektig at den kan rive det konservative partiet i stykker.

Opprører

Rees-Mogg har en rekke ganger gått imot partipisken og stemt mot det partiledelsen har villet. Han var en sentral skikkelse i brexit-kampanjen og tok også til orde for samarbeid med partiet UKIP. Han har kommet med kritikk av de konservatives valgkamp i fjor og er selv kritisert for å delta på møter med høyreradikale.

Nylig, da han ble spurt om han ønsker å bli statsminister, svarte han «ønsker er feil ord. Hvis du ser på fru May, så virker det temmelig klart at hun gjør det fordi det er hennes plikt å gjøre det. Jeg har ikke inntrykk av at det morsomt»

Statsminister Mays pressetalsmann var raskt ute og korrigerte: «Jeg tror statsministeren setter stor pris på jobben sin og ser på den som et stort privilegium».

Grasrotbevegelse

Rees-Mogg har nå blitt en slags kultfigur. Under emneknaggen #moggmentum, et pek til Corbyn-tilhengernes grasrotbevegelse #momentum, samles det støtte til Rees-Mogg som fremtidig statsminister. På Twitter beskriver den seg som en grasrotbevegelse og har over 21.000 følgere.

Oppdratt av nanny

Det konservative parlamentsmedlemmet Rees-Mogg er født inn i en rik familie og har selv skapt seg en formue innen finans. Med sin fornemme overklasse-aksent og ditto vaner beskriver tabloiden The Sun ham som motstykket til Labour-leder Jeremy Corbyn, bare på hver sin ytterfløy. Men mens Corbyns stil var vanlig på 1970-tallet, kan det virke som Rees-Moggs er hentet fra 1920-tallet, skriver The Sun. Også The Times, hvor Rees-Moggs far i sin tid var redaktør, sammenligner veksten til Rees-Mogg med Corbyns, på hver sin fløy.

Rees-Mogg beskrives som en klassisk engelsk overklassemann og med sans for humor på talerstolen. Han er katolikk og ble oppdratt av sin nanny, den samme som nå hjelper til med oppdragelsen av hans egne seks barn.

Det ble oppstandelse i fjor da han fortalte at han aldri hadde skiftet bleie på noen av barna. Det tok barnepiken seg av.

Sistemann i flokken, Sixtus Dominic Boniface Christopher, kom til verden i fjor sommer. Faren la nylig ut bilde på Instagram av hvordan sønnen Alfred ga tåteflaske til minstemann, med kommentaren «Broderlig kjærlighet, eller er Alfred mer huslig enn far»

Men da han i forrige uke avviste at han ville bli statsminister, begrunnet han det med at han er en familiemann.

