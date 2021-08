Mexico skal være vertskap for norskstøttede Venezuela-samtaler

President Nicolás Maduro har fått skylden for å ha kjørt Venezuela i grøften.

Utenriksdepartementet bekrefter at Norge skal tilrettelegge for samtaler mellom regjeringen og opposisjonen i Venezuela for å løse landets politiske krise.

I går 23:30

Utenriksdepartementet skriver på Twitter at regjeringen i Venezuela og opposisjonen er inne i den siste fasen av innledende samtaler. Forhandlingene er ventet å begynne 13. august i Mexico.

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador sa tidligere i august at landet skal være vertskap for samtalene, og at det var Norges forslag.

Han sier at de godtok forespørselen fordi de vil ha dialog og enighet som begge sider støtter. Det er ikke kjent hva Norges konkrete rolle skal være i forhandlingene.

Norge har sendt flere delegasjoner til Venezuela i år, blant annet i februar og tidligere i sommer, for å kartlegge situasjonen.

Vanstyre, økonomisk kollaps og tortur

Maduro har vært president i Venezuela siden 2013. Under hans styre har landets økonomi kollapset på grunn av vanstyre og korrupsjon. Maduro rår over et land som stadig trues av økonomisk kollaps og matmangel. Millioner har flyktet, og nøden er stor. En rekke land anerkjenner ikke legitimiteten til landets nåværende regime.

De planlagte samtalene kommer to uker etter at toppdiplomater fra USA, Canada og EU sa at de var villige til å revurdere sine sanksjoner mot Maduros regjering hvis forhandlingene leder til «meningsfulle fremskritt» mot demokratiske valg.

– Norge har fremmet en internasjonal dialog basert i Mexico, og vel, vi er enige om det, sa Maduro i midten av juli da han møtte parlamentarikere i presidentpalasset Miraflores i Caracas, ifølge AFP.

Under president Maduro har Venezuelas økonomi kollapset på grunn av vanstyre og korrupsjon.



Forhandlingene mellom Maduro-regjeringen og opposisjonen, som også Norge var med på som megler, brøt sammen i 2019.

– Det vi ikke er enige om, er at noen av dem som ønsker å delta i dialogen, forbereder statskupp, finansiering av kriminelle, terroristangrep og planlegger politiske attentater, sa Maduro.

Maduros gjenvalg i 2018 har ikke blitt anerkjent av den hjemlige opposisjonen, ei heller av rundt 60 land. USA har trappet opp sanksjonene mot Venezuela. Det sendte landet dypere inn i den politiske, økonomiske og humanitære krisen det allerede befant seg i.



Var på besøk i februar

I juni var en norsk delegasjon på besøk i Caracas for å få en oppdatering på den politiske og humanitære situasjonen i landet, ifølge AP. Også i februar var en norsk delegasjon i Caracas.

– Norge har regelmessig kontakt med politiske og sivile aktører i Venezuela, blant annet gjennom besøk til landet, sier pressetalsperson Guri Solberg i Utenriksdepartementet til NTB.

Samtalene på Barbados i 2019 falt sammen etter at regjeringen trakk seg da USAs president Donald Trump skjerpet sanksjonene mot Venezuela.

I den neste forhandlingsrunden skal delegasjonene fra både regjeringen og opposisjonen være større enn sist, ifølge Reuters.

Stiller tre krav

Maduro sa i Miraflores at de har kunngjort tre betingelser for å delta på samtalene i Mexico.

– For det første må USA og EU lette på alle sanksjonene. For det andre må alle de politiske sektorene godta gyldigheten til de statlige styresmaktene, grunnloven og myndighetene. Og for det tredje må alle sektorer avstå fra kontakt med kriminelle, samt skrinlegge planer om statskupp, attentat og andre voldelige løsninger, sa han.

Venezuelas opposisjonsleder Juann Guaidó hevder han er landets rettsmessige president.



Etter flere år med en knallhard linje mot Maduro-regjeringen, åpnet USA, EU og Canada i juli for at sanksjonene mot Venezuela, som har rammet befolkningen hardt, kan bli løftet på. Landene ønsker flere demokratiske reformer. De tilbyr å lette på sanksjonene i bytte mot dette.

I mai sa Maduro at han var klar for samtaler med opposisjonslederen Juan Guaidó, som har hevdet han er landets rettsmessige president. Guaidó er blitt anerkjent av USA og en rekke andre land. Norge er imidlertid ikke blant dem.

Uenighet

Den spanske avisen El Pais skrev tidligere i juli at det var nye bevegelser mellom partene. Ifølge avisen dro en EU-delegasjon til Caracas for å finne ut om det var verdt å sende en internasjonal delegasjon dit for regionalvalgene i november.

Det var EUs utenrikssjef, spanske Josep Borrell, som foreslo retningsendringen overfor USAs utenriksminister Antony Blinken da de møttes i Brussel, ifølge El Pais.

Washington og Brussel har ikke vært samstemte i synet på situasjonen i Venezuela. I et intervju med Reuters i februar sa USAs president Joe Biden at arbeidet med å få på plass en regjeringsendring i Venezuela ikke er en prioritert oppgave. Det var heller ikke hast med å få lettet på sanksjonene, ifølge Biden.