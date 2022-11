Trumps folk kunne ha omgjort presidentvalget om to år. Så ble de stanset av velgerne.

Valgfornektere som kunne påvirket 2024-valget, tapte i alle de viktigste vippestatene. – En stemme for normaliteten, sier topp-republikaner.

Trump-støttespilleren Kristina Karamo tapte valget om å bli delstatsminister og dermed valgansvarlig i Michigan. Hun er en av dem som har spredt konspirasjonsteorier om valgresultatet i 2020.

Se for deg følgende scenario:

Presidentvalget i 2024 er unnagjort, men valgresultatet er ennå ikke klart. I viktige vippestater som Nevada, Arizona og Pennsylvania sitter folk fortsatt og teller stemmer. Den som vinner her, ender opp som president.

Og de som har ansvaret for å telle stemmene, er folkevalgte funksjonærer som mener at det eneste gyldige valgresultat er et der Donald Trump vinner. Dermed stanser de opptellingen, erklærer valget for ugyldig og utpeker sin mann som vinner.

Til slutt kan Donald Trump flytte tilbake til Det hvite hus.

Urealistisk? Nei. Noe lignende kunne ha skjedd i 2020. Trump la enormt med press på valgsjefer i delstater som Nevada og Georgia for å få dem til å omgjøre resultatet der.

– Jeg vil bare finne 11.780 stemmer, sa Trump i en truende telefonsamtale arrow-outward-link til Georgias delstatsminister, Brad Raffensperger, som hadde ansvaret for opptellingen i den viktige vippestaten.

Raffensperger nektet å jukse. Demokratene vant i Georgia. Det samme skjedde i flere andre vippestater. Systemet holdt. Joe Biden ble president.

Lovet Trump-seier i 2024

I år har Trumps støttespillere – folk som nekter å godta valgresultatet fra 2020 – forsøkt å overta jobben til både Raffensperger og andre valgansvarlige på lokalt nivå rundt om i USA.

De dannet alliansen «America First SOS» arrow-outward-link for å hjelpe hverandre til seier. Alle bortsett fra én av disse kandidatene er blitt avvist av velgerne.

– En stemme for normaliteten, sier Raffensperger, som selv ble gjenvalgt tirsdag.

Søndag morgen ble det klart at demokraten Cisco Aguilar er valgt som secretary of state, altså delstatsminister, i den viktige vippestaten Nevada. Han slo republikaneren Jim Marchant, som lenge har hevdet at 2020-valget ble «stjålet».

Demokraten Cisco Aguilar blir ny delstatsminister i Nevada etter et svært jevnt valg. Han slo en republikaner som mener at Trump ble frastjålet valget i 2020.

Marchant har ikke bare spredt løgner om valget for to år siden. Han har også sagt at Donald Trump vil bli gjenvalgt i 2024 dersom han ble delstatsminister i Nevada – som om det reelle valgresultatet var ubetydelig.

Trumps kandidater til jobben som delstatsminister tapte også i vippestater som Michigan og Arizona. Kun i delstaten Indiana, som regnes som en «trygg» republikansk havn, gikk en «America First»-kandidat av med seieren.

– Seier for demokratiet

Trump-allierte kandidater har generelt gjort det dårligere enn Det republikanske partiet i dette mellomvalget. Ikke minst gjelder dette i valget om stillinger som kunne påvirket valgopptellingen arrow-outward-link om to år:

I Michigan, en delstat som har vært svært jevn de siste årene, tapte Trumps kandidater kampen om å bli guvernør, justisminister og delstatsminister.

I Pennsylvania vant demokraten Josh Shapiro med klar margin over republikaneren Doug Mastriano i guvernørvalget. Mastriano ble en av landets mest profilerte valgfornektere da han forsøkte å omgjøre valgresultatet arrow-outward-link i delstaten sin i 2020. Han var til stede under stormingen av Kongressen 6. januar i fjor.

I Arizona er valget fortsatt uavklart. Demokraten Adrian Fontes er valgt til delstatsminister, og republikanerne Kari Lake og Abraham Hamadeh ligger overraskende langt bakpå i kampen om å bli henholdsvis guvernør og justisminister.

Valgresultatet tolkes av mange som en seier for det amerikanske demokratiske systemet.

– Amerikanerne vant en stor seier for demokratiet, skriver Michael McFaul på Twitter.

Han er professor i statsvitenskap ved Stanford-universitetet og tidligere USAs ambassadør til Russland.

173 valgfornektere innvalgt

Selv om Trump-tilhengere i vippestater gjorde det dårlig, vil amerikansk politikk også i årene fremover bli preget av folk som har nektet å godta valgresultatet i 2020.

Minst 173 valgfornektere er blitt innvalgt til Kongressen eller viktige roller på delstatsnivå, ifølge en opptelling fra The Washington Post arrow-outward-link . De fleste av disse stilte til valg i delstater eller valgdistrikter der de var så godt som garantert seier. Rundt 300 valgfornektere stilte til valg, ifølge avisen.

I områder der det var knyttet større spenning til valgresultatet, har Trump-støttespillerne i stor grad tapt sine valg eller vunnet med mindre margin enn de gjorde i 2020.