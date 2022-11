Demokratene jubler over seier om kjedelige jobber

«Administrasjonsminister» høres ikke veldig spennende ut, men onsdag jublet demokratene over at deres kandidater får jobben i flere delstater.

Kristina Karamo fikk støtte fra Donald Trump, men det hjalp ikke.

I Michigan må republikaneren Kristina Karamo innrømme nederlaget. Hun blir ikke delstatens neste administrasjonsminister. Det hjalp ikke at tidligere president Donald Trump stilte opp for henne.

Valgkampen om å bli administrasjonsminister, eller secretary of state, pleier ikke å få mye oppmerksomhet. I statene der det er direkte valg av ministre, er det som regel stor oppmerksomhet om justisministerjobben og andre funksjoner som angår folk flest direkte. Få bryer seg om hvem som får ansvaret for å styre administrasjonen.

Mellomvalget 2022 er unntaket. Det skyldes at ansvaret for å avvikle valg og organisere telling av stemmene ofte ligger på dem.

Hvordan de teller stemmer

Etter presidentvalget 2020 ble det klart hvor viktig den jobben er.

I flere delstater stilte tilhengere av Donald Trump, og de støttet hans påstander om at valget i 2020 «ble stjålet». Dermed ble det naturlig for velgerne å spørre seg hvordan de vil telle stemmer ved neste valg.

Da Det demokratiske partiet og president Joe Biden forsøkte å gjøre årets valg til et spørsmål om demokratiets fremtid, var det ofte med henvisning til de såkalte «valgfornekterne».

Vinneren i Michigan, den sittende ministeren, sa etter valget at velgerne hadde talt. Ifølge henne valgte de «fakta over løgner og demokrati over fascisme».

Også i New Mexico og Minnesota vant demokratiske kandidater.

Trumps fiende vant

For to år siden insisterte Brad Raffensperger på at Joe Biden fikk flest stemmer i Georgia. Raffensberger var administrasjonsminister i delstaten.

Han er republikaner, men nektet å bøye seg da Donald Trump forlangte at han endret resultatet. Raffensberger avviste blankt at det var juks eller feil som gjorde at Biden vant.

Dermed ble han en hatfigur blant Trumps ivrigste tilhengere.

Den 10. september møttes flere republikanere som håper å bli administrasjonsminister i sine hjemstater. Audrey Trujillo fra New mexico er nummer to fra venstre. Så kommer Kristina Karamo (Michigan), Mark Finchem (Arizona) og Jim Marchant (Nevada)

Demokratisk i Pennsylvania

I tillegg til Georgia og Michigan var det mye oppmerksomhet rundt opptellingen i Arizona og Pennsylvania.

I Pennsylvania er det guvernøren som utpeker administrasjonsminister. Republikanerne stilte med Doug Mastriano som guvernørkandidat. Han sto i første rekke da Trump forsøkte å få gjort om på valgresultatet. Den 6. januar deltok han i stormingen mot kongressbygningene.

Han tapte valget.

Spenningen er større i Arizona. Der forsøker Mark Finchem å bli administrasjonsminister. Som Mastriano var han først aktiv med å få omgjort resultatet i 2020, før han deltok foran kongressbygningen 6. januar 2021.

Onsdag kveld var det fortsatt usikkert hvordan det går. Finchem hadde 47 prosent av stemmene, mens demokraten Adrian Fontes hadde 53 prosent. Da var 65 prosent av stemmene talt opp.

Også i Nevada er det spenning. Der lå republikaneren Jim Marchant likt med demokraten Cisco Aguilar. Marchant har markert seg som tilhenger av konspirasjonsteorien QAnon.