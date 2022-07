UD ber om at grunnleggende rettigheter respekteres. Disse bildene av en pågrepet nordmann ble delt i Paraguay.

Video og bilder av mannen, med og uten hette over hodet, samt hans norske pass og personnummer, ble publisert av politiet i Paraguay etter at nordmannen ble pågrepet.

Rikspolitiet i Paraguay mistenker at mannen fra Sørlandet skulle lage brannbomber. Her en skjermdump av politivideoen fra pågripelsen. Nordmannens ansikt ble ikke sladdet i TV-innslaget.

17 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

En rekke TV-stasjoner og aviser i Paraguay i Sør-Amerika har denne uken publisert bilder av nordmannen med hette over hodet.

I tillegg til disse arrestbildene, har politiet gjort det mulig for lokale medier å identifisere mannen på alle tenkelige vis. En TV-kanal i Paraguay viser til og med bilde av mannens norske pass – med synlig personnummer og alle opplysninger.

Mannen i 50-årene ble søndag pågrepet, mistenkt for å lage molotovcocktails – brannbomber. Han skal også ha utøvd vold mot en politibetjent og en vekter. Mannen er i rikspolitiets varetekt i byen Lambaré, rett utenfor hovedstaden Asunción.

Rikspolitiet i Paraguay har en sort hette merket «Policía Nacional» som brukes når etaten skal vise frem personer som er pågrepet i ulike kriminalsaker. De deler også materiale der mistenkte kan identifiseres.

– Har fått advokat

Utenriksdepartementet har bekreftet at en nordmann er pågrepet av politiet i Paraguay. Han får nå konsulær bistand fra norsk utenrikstjeneste.

– I denne konkrete saken har vedkommende en offentlig oppnevnt forsvarer. På grunn av lovpålagt taushetsplikt i håndteringen av konsulære saker, kan vi ikke kommentere saken ytterligere, opplyser kommunikasjonssjef i UD, Tuva Raanes Bogsnes til Aftenposten.

Ber om respektfull behandling

– Politiet i Paraguay har delt videoer og bilder hvor mannen identifiseres, personnummeret vises og han kan ses med en hette over hodet. Tar UD opp slik politibehandling når man gir konsulær bistand i utlandet?

– Dersom den innsattes helse og sikkerhet ikke blir ivaretatt vil utenriksstasjonen ta opp dette med vertslandets myndigheter, som er ansvarlig for dette. Videre kan utenriksstasjonen påpeke at fangers grunnleggende menneskerettigheter må respekteres og humanitære hensyn ivaretas i forbindelse med fengsling. Den konsulære bistand som ytes skjer også med disse hensyn for øye, svarer Raanes Bogsnes.

Det har foreløpig ikke lykktes Aftenposten å få en kommentar fra rikspolitiet i Paraguay.

Det som trolig er nordmannens pass med synlig personnummer, navn og bilde ble vist i et på TV-innslag om pågripelsen.

Delte mange opplysninger med pressen

Under politiets pressekonferanse om saken mandag ble det gitt en rekke opplysninger om den pågrepne norske statsborgeren. Blant annet om mannens inntekt og kontakter i Paraguay.

Da nordmannen ble pågrepet av politiet i bydelen Mbachió, skal han ha vært i besittelse av fem halvfulle plastkanner med noe politiet mener er bensin. I tillegg hadde han fyrstikker, dopapir, en kniv og kjetting, opplyste rikspolitiet på pressekonferansen.

– Den norske statsborgeren har ikke villet forklare seg eller oppgi hvorfor han hadde disse gjenstandene, uttalte politioverbetjent Édgar Vega til ABC-TV i Paraguay.

Politiet skal søndag ha blitt varslet om en mann som oppførte seg mistenkelig ved en bensinstasjon. Da politiet ankom, gikk mannen til angrep på både vekter og politi, ifølge det lokale politiet.

En politibetjent er sendt til sykehus etter at nordmannen skal ha slått med en 60 cm lang kjetting.

Etter pågripelsen delte politiet ut bilder av mannen med sort hette. De publiserte også en video der mannen er tydelig identifiserbar. Han er navngitt i nesten samtlige nyhetssaker om pågripelsen.

Ikke på familiebesøk

Mannen skal ifølge politioverbetjent Vega ha ankommet det kystløse landet i Sør-Amerika allerede 25. mars i år.

– Han oppga ikke noe formål ved innreise. Hans visum varer til 25. september, opplyser Vega.

Nordmannen skal ikke ha familie i Paraguay. Politiet opplyser at han har en lokal venn og bor midlertidig i bydelen, som ligger helt ute ved elven Paraguay, som også er grensen til Argentina.

Mannens gjenstander og væsken i plastflaskene vil bli undersøkt av krimteknikere og eksperter, opplyste politiet mandag. Resultatene av dette er ikke offentliggjort. Det er heller ikke bakgrunnen for hendelsen.