Konspirasjonsteoretiker saksøkes for over én milliard norske kroner. Hans forsvarer ber juryen dømme ham til å betale én dollar.

I USA går nå den første av tre rettssaker hvor Alex Jones er saksøkt for ærekrenkelser.

Scarlett Lewis og and Neil Heslin, mistet sin seks år gamle sønn Jesse Lewis under skoleskytingen på Sandy Hook. De saksøker nå konspirasjonsteoretikeren Alex Jones som hevder at skoleskytingen aldri fant sted.

2. aug. 2022 10:39 Sist oppdatert nå nettopp

Det er nesten ti år siden den amerikanske barneskolen Sandy Hook ble åsted for det som fortsatt er den dødeligste skoleskytingen i amerikansk historie.

14. desember 2012 tok Adam Lanza seg inn på skolens område og begynte å skyte. Han drepte 26 mennesker. Seks var ansatte ved skolen, resten av dem var barn. Lanza begikk selvmord før politi eller helsepersonell fikk fatt i ham. Før han satt kursen mot Sandy Hook, drepte han sin mor.

Den dagen sto Adam Lanza, en 20-åring, ansvarlig for 28 tapte menneskeliv.

Det er i hvert fall gjengs oppfatning av hva som skjedde på barneskolen ti dager før julaften.

27. juli ankom Alex Jones rettssaken med en teipbit hvor det sto «Save the 1st». Det viser til den amerikanske grunnlovens første tillegg, som sikrer amerikaneres ytringsfrihet, og som er sentralt i Jones forsvar.

Utestengt på flere plattformer

Alex Jones er en amerikansk konspirasjonsteoretiker. Han er kanskje mest kjent for sitt selvtitulerte program «The Alex Jones Show». Der snakker han blant annet om det han selv mener er politisk og økonomisk korrupsjon, den «dype staten» og falskt flagg-operasjoner falskt flagg-operasjonerEn falske flagg-operasjon betegner en operasjon hvor utføreren forsøker å legge skyld på motsatt part..

De fleste avskriver dette som konspirasjonsteorier uten rot i virkeligheten. Likevel er det mange som følger ham. Han hadde for eksempel 850.000 følgere på Twitter før de tok ned kontoen hans permanent i 2018. Da var han allerede fjernet fra Youtube, Facebook, Apple og Spotify, hvor han hadde større følgeskarer.

Twitter-kontoen brukte Jones for det meste til å publisere innhold og videoer fra InfoWars, et nyhetsnettsted, ifølge BBC.

«The Alex Jones Show» klokker inn på YouGovAmerica 42. plass over mest populære radioprogrammer og podkaster i USA.

Falske flagg-operasjonen

Nå kreves Alex Jones for 150 millioner dollar av Neil Heslin og Scarlett Lewis. De er foreldre til Jessie Lewis som døde i skoleskytingen, bare seks år gammel. Beløpet tilsvarer cirka en og en halv milliarder norske kroner.

I etterkant av skolemassakren har Jones, på Infowars, påstått at deres sønn sammen med ni andre av Lanzas ofre var skuespillere i en falskt flagg-operasjon.

Ifølge Jones var «operasjonen» et påskudd for våpenkontroll, planlagt av amerikanske myndigheter.

I forbindelse med at Heslin i etterkant av skoleskytingen fikk sitt avdøde barn overlevert, ble han intervjuet av medier. I 2017 antydet Owen Shroyer, en studiovert, at denne sekvensen var usann. Han stilte seg kritisk til om Heslin fortalte sannferdig at han holdt sin døde sønn, ifølge Austin American-Statesman. Shroyder stilte i praksis spørsmål til om Sandy Hook-massakren egentlig hadde funnet sted. Selv har Jones omtalt massakren som et lureri.

Foreldrene lider av posttraumatisk stressyndrom (PST) på grunn av trakassering, sier psykiatere som har vitnet i rettssaken mandag,

-Den fremste årsaken til deres smerte er det som Jones driver med, sa psykiateren Roy Lubit under rettssaken mot Jones i Austin i Texas.

Faren overfalt

Heslin og Lewis må bære ikke bare sorgen over det grusomme drapet på sønnen, men også alle angrepene gjennom mange år på dem og sønnens ettermæle fra dem som tror på Jones' konspirasjonsteori.

Lubit viste til at det er avfyrt skudd mot huset til Heslin. Han er også overfalt på åpen gate. Lewis forteller at hun har installert sofistikert overvåkingsutstyr på huset sitt, og sover med en pistol, en kniv og pepperspray ved sengen. De hadde med livvakter under rettssaken.

– Hvis Alex Jones sprer løgner om at Neil er en skuespiller, betyr det at Jesse aldri eksisterte. Det er sprøtt. Han tar fra dem det de vet om sønnen, det de ønsker å holde fast ved, sa Michael Crouch, som har hatt de to til behandling.

Foreldrene til den drepte seksåringen, skal vitne i saken tirsdag.

Neil Heslin med et bildet av sønnen og seg selv.

Flere rettssaker i høst

Foreldrene krever Jones for penger i den ène av tre rettssaker, der juryer skal avgjøre hvor mye han må betale til de etterlatte.

I september skal Lenny Pozner og Veronique De La Rosa, foreldrene til Noah Pozner, etter planen vitne i en rettssak nummer to. Noah (6) var massakrens yngste dødsoffer. Senere samme måned skal etterlatte av de øvrige åtte ofrene vitne i en tredje rettssak. Det skriver New York Times.

Vitnemål avfeid som hyklersk

Fredag vitnet Daria Karpova, produsent for Infowars i retten. Ifølge AP sa hun at presset av flere søksmål og rettssaker har slitt på Jones. Hun sa også at noen mente Jones selv hadde drept 20 av de 26, hvor hun tydelig viste til at denne løgnen var en byrde for Jones.

Til dette svarte Mark Bankston, Heslin og Scarletts advokat, følgende:

– Når personer lyver om deg, så påvirker det deg negativ. Det påvirker din velvære, ikke sant? Skjønner du ironien i, og hvor hyklersk det du sier i denne rettssalen er? spurte han retorisk.

– Det er bare sannheten. Hva skal jeg si, svarte Karpova.

Det skriver AP.

Da det var pause under rettssaken, stilte Alex Jones opp for å svare på spørsmål fra medier.

Én amerikansk dollar

Alex Jones hevder at rettssaken er et angrep på hans ytringsfrihet.

Andino Reynal, Jones’ advokat, åpnet sitt forsvar med å kalle Jones en av nasjonens mest polariserende figurer. Reynal sa videre at man ikke betviler at Jones’ uttalelser om Sandy Hook-massakren var usanne.

Han tok imidlertid til orde for at det faktum at Jones allerede hadde fått sine kanaler i sosiale medier tatt ned, og dermed tapt millioner av dollar, var straff nok i denne sammenheng.

Han ba om at juryen begrenset utbetalingene til Hesling og Lewis til én amerikansk dollar, ifølge AP.

Foreldrene som saksøker ham, sier at hans utsagn er så ondsinnede og åpenbart falske, at de ligger langt utenfor ytringsfriheten som er garantert i det første grunnlovstillegget.