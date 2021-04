Ropte «Wuhan-jenter!» og gjemte seg bak denne masken. Hatkriminaliteten øker mot asiater.

En video fra et middagsselskap med flere navn fra moteindustrien vekker kraftige reaksjoner i sosiale medier. Videoen ansees som utidig i en tid hvor hatkriminalitet mot asiater øker.

Et skjermdump fra det nå slettede instagraminnlegget til Michael Gaubert, en fransk DJ. Maskene ble brukt under et middagsselskap hvor det ble skreket: «Wuhan girls!», en henvisning til byen i Kina hvor koronaviruset først ble oppdaget. Foto: Instagram/@michelgaubert/@dietprada

11. apr. 2021 19:02 Sist oppdatert nå nettopp

Tidligere denne uken ble det arrangert et middagsselskap i Paris. På gjestelisten var flere celebre navn fra moteindustrien. Blant disse var den franske DJ-en Michel Gaubert, en favoritt blant kjente motehus som bruker musikken hans under moteoppvisninger.

Fra selskapet postet Gaubert en video på bildedelingstjenesten Instagram til sine drøyt 400.000 følgere. I videoen holder gjestene papirmasker, med utklipte asiatiske trekk, foran ansiktene sine. I kor ropes det: «Wuhan girls! Woohoo». Som på norsk kan oversettes til: «Wuhan-jenter! Hurra!».

Wuhan er samme by hvor det første tilfellet av covid-19-viruset ble oppdaget. Siden den tid har viruset spredt seg verden rundt. Samtidig har hatkriminalitet mot asiater har økt drastisk i flere land.

Tidligere president i USA, Donald Trump, har lenge omtalt viruset som «Kina-viruset» og «Wuhan-viruset», noe som kan ha bidratt til den økende hatkriminaliteten.

Kriminalitet mot asiater er alarmerende høyt

I fjor publiserte FN en rapport hvor de konkluderte med at rasistisk motivert kriminalitet har økt kraftig.

«Rasemotivert vold og andre hendelser mot asiatisk-amerikanere har nådd et alarmerende nivå over hele USA siden utbruddet av COVID-19», slås det fast i rapporten.

Tidlig i år døde en 84-år gammel thailandsk mann etter å ha blitt slengt i asfalten i San Francisco av en annen mann. En filippinsk mann måtte sy nær 100 sting etter å ha blitt skåret opp av en annen passasjer på T-banen i New York. Seks asiatisk-amerikanske kvinner ble ofre i masseskyting i mars i år.

Alt skal være rasemotivert vold.

Flere organisasjoner melder om økt hatkriminalitet mot mennesker med asiatisk opphav, og peker på covid-19 som årsaken. Men det er ikke kun fysisk vold som er økende. Flere asiater forteller at de opplever å bli spyttet på, slengt kommentarer etter og nektet adgang i butikker og andre offentlige rom. Kvinner opplever trakasseringen mer enn dobbelt så ofte som mennene.

– Åpenbart rasistisk

Tilbake til videoen: Gaubert har laget musikk for merker som Chanel og Dior. Han slettet videoen kort stund etter reaksjonene begynte å hagle inn.

Den største kritikeren var instagramkontoen Diet Prada. Kontoen opptrer som en vakthund i moteverdenen. Den tar opp temaer som rasisme, kvinnefiendtlighet og transfobi i bransjen.

I innlegget skriver brukerne bak kontoen at videoen er et eksempel på hvordan århundrer med imperialisme har bidratt til normalisering av rasisme.

Atlanta ble 16. mars rystet av masseskyting på tre ulike spa-klinikker. Åtte mennesker ble drept. Påfølgende lørdagen samlet folk seg for å markere avsky mot hatkriminaliten. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters / NTB

Den filippinske motebloggeren Bryan Grey Yambao har kommentert innlegget. Han lurer på om ingen av middagsgjestene spurte seg selv om dette kunne oppfattes som støtende. Han mener videoen er umusikalsk i et klima: «hvor asiater verden over blir angrepet».

Den britiske journalisten Susanna Lau var også tidlig ute med å fordømme videoen. Hun kaller den åpenbart rasistisk og en asiatisk versjon av blackface.

Fakta Blackface: Betød opprinnelig å male ansiktet svart eller brunt for å karikere personer med mørk hud og fremheve negative stereotypier.

Oppfattes i dag som et rasistisk symbol på hvites historiske undertrykkelse. Kilde: Wikipedia Vis mer

Kjente navn får refs for å profittere på asiatisk kultur

Koronaviruset har vært en faktor i den økende hatkriminaliteten. Dette har gjort at bevisstheten rundt asiatisk representasjon i media har økt. Media blir beskyldt for å bruke gammeldagse og stereotypiske representasjoner.

Navn som Cher, Madonna og Katy Perry blir refset for å benytte asiatiske stereotypier, og profittere på dem. Sistnevnte sanger opptrådte under en prisutdeling i 2013, med et geisha-inspirert nummer. Sangeren ble møtt med kritikk i sosiale medier, og mange påpekte at Perrys seksualiserte tolkning av japansk kultur bidrar til seksualisering av asiatiske kvinner. Det påpekes at Perry ikke opplever denne seksualiseringen når hun tar av seg kostymet sitt.

En twitterbruker skriver i forbindelse med videoen fra middagsselskapet: – Om det ikke er ansiktet ditt, ikke bruk det.

forrige







fullskjerm neste Den amerikanske popstjernen Katy Perry under American Music Awards i 2013. 1 av 3 Foto: John Shearer / TT / NTB Scanpix

Ber om unnskyldning

Gaubert har etter kritikken beklaget videoen i et lengre instagraminnlegg. Han forklarer at maskene ble laget for seks år siden av en kunstnervenn. Vennen har siden den gang fotografert middagsgjestene sine i dem.

– Hat mot asiater er ikke akseptabelt, og jeg fordømmer det i likhet med alt annet hat, skriver Gaubert.