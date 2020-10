Fra nå av krever jeg å få snakke ferdig

Elisabeth Tangen (17) 1. nestleder i Aker Unge Høyre

Elisabeth Tangen (17), 1. nestleder i Aker Unge Høyre, er lei av å bli overkjørt i samtaler av det motsatte kjønn. Foto: Helmine Syvertsen

Hver gang noen spør meg om jeg er sur, skal jeg si ja.

Det er noe provoserende ved å tape en god debatt. Man kan ha de beste faktaene på bordet og de lureste argumentene klare, men likevel er det ikke alltid man går av med seieren. Noen ganger er det sånn, og det går fint.

Helt til spillereglene endres, og debatten ikke lenger er god.

Altfor ofte blir jeg nemlig avbrutt av en gutt. Jeg sitter igjen med inntrykket av at gutten jeg snakker med, ikke synes det jeg sier er viktig nok til å vente på tur. Jeg kan bli overkjørt under hele samtalen.

«Er du sur?»

Og nå sitter kanskje du som leser denne sure kronikken på banen eller på do, at det ikke er vondt ment. Gutten har ikke tenkt over det eller så har han ikke tatt debatten like seriøst som meg. Da, kjære leser, er du en del av problemet.

Elisabeth Tangen (17) Foto: Helmine Syvertsen

Jeg tror nemlig vi instinktivt går inn for å forsvare gutten. Men dette er ikke greit. Det skal ikke være greit at en gutt skal komme unna med dette.

Hvorfor skal jeg bli møtt med stygge blikk og spørsmål om jeg er sur, når jeg sier ifra om at jeg ikke var ferdig med å snakke? Hvorfor blir ikke jeg møtt med den samme støtten som gutten blir?

Stå opp for oss selv

Og kjære leser, jeg er faktisk sur. Fordi det er for lett for guttene å avbryte oss jenter. Men også fordi hver gang vi sier at dette er et problem, blir det skutt ned like hardt som vi blir i en samtale.

Det er på høy tid at vi nå står opp for oss selv. Jeg krever at jeg blir møtt med den samme respekten som vi har for gutter. Jeg krever at guttene ikke lenger skal bli unnskyldt. Jeg krever å få snakke ferdig.

Hver gang noen spør meg om jeg er sur, skal jeg si ja. Jeg er sur. For dette er ikke bra nok.

