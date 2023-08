Regjeringen åpnet for mineraler på havbunnen. Ola Borten Moe eide aksjer i eierselskap.

Kort tid før regjeringen åpnet for å lete etter mineraler på havbunnen, kjøpte Kongsberg Gruppen seg opp i et mineralselskap. I forkant hadde Ola Borten Moe både kjøpt aksjer i Kongsberg Gruppen og møtt ledelsen i mineralselskapet.

Ola Borten Moe gikk av som statsråd for forskning og høyere utdanning i sommer på grunn av brudd på habilitetsreglene og manglende aktsomhet i aksjehandel mens han var statsråd.

Publisert: 16.08.2023

Kortversjonen Ola Borten Moe, tidligere Sp-nestleder og statsråd for forskning og høyere utdanning, er under granskning av Stortingets kontrollkomité. Før regjeringen ga Kongsberg-eide Nammo en milliardkontrakt, hadde Moe kjøpt aksjer i Kongsberg Gruppen. Dette førte til hans avgang.

Kontrollkomiteen spør også om Moes rolle i regjeringens avgjørelse om å åpne for mineralutvinning på havbunnen etter at han kjøpte aksjer i Kongsberg. Kongsberg kjøpte seg nemlig opp som en hovedinvestor i Loke Marine Minerals, et selskap interessert i havbunnsmineraler.

Moe sier at han var habil, at han ikke visste om Kongsbergs kjøp i Loke Minerals, og at Olje- og energidepartementet ledet behandlingen av Norges potensielle leting etter mineraler på havbunnen. Han poengterer også at hans investeringer viser at det ikke er lurt for en sittende statsråd å investere i enkeltaksjer.

I juli trakk Ola Borten Moe (Sp) seg som statsråd for forskning og som nestleder i Senterpartiet. Bakgrunnen var et kjøp av aksjer i Kongsberg Gruppen.

Kjøpet ble gjort i forkant av at regjeringen tildelte Kongsberg-eide Nammo en milliardkontrakt.

Etter Moes avgang har Stortingets kontrollkomité sendt en rekke spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). De vil ha svar på hvordan Statsministerens kontor har forvaltet regler og rutiner om habilitet.

Men komiteen vil også ha svar på et veldig konkret spørsmål om tidligere statsråd Ola Borten Moe.

Det handler om Moes rolle i en annen sak – som Kongsberg Gruppen potensielt kunne tjene på senere.

Skattene på havbunnen

Like før sommeren besluttet regjeringen at den vil åpne for utvinning av mineraler på havbunnen.

Et av selskapene som har flagget sin interesse for å utvinne kritiske mineraler, er Loke Marine Minerals. Det er et av få innen havbunnsmineraler i Norge.

Stortinget stiller nå spørsmål om Ola Borten Moe og dette selskapet.

Kontrollkomiteen vil vite om Ola Borten Moe på noen måte var involvert i beslutningene om å åpne for mineralutvinning på havbunnen etter at han kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen.

Grunnen er at Kongsberg Gruppen kjøpte seg opp som en hovedinvestor i Loke Marine Minerals i forkant av regjeringens åpning av havbunnen.

Vi spoler tilbake til vinteren 2022.

Moe møtte mineral-magnater

I januar i fjor undersøkte Loke Marine Minerals mulighetene for å søke om forskningsmidler. Etter et møte med Forskningsrådet var inntrykket at det ville være vanskelig slik ordningene fungerte. Det viser e-poster Aftenposten har fått innsyn i.

I ettertid tok selskapet kontakt med departementet ved hjelp av næringslivsleder og styretopp Svein Richard Brantzæg.

I mai 2022 fikk selskapet møte Moe.

Svein Richard Brantzæg (t.h.) foreslo et møte mellom Loke Marine Minerals og statsråd Ola Borten Moe i mars. Det fikk han gjennomslag for. Her fra da Ola Borten Moe utnevnte Brantzæg til leder for et offentlig utvalg i juni.

I en e-post noen dager etter møtet takket selskapets styreleder, Hans Olav Hide, for møtet og for at selskapet fikk informere Ola Borten Moe om deres «pågående aktiviteter og planer».

Hide fortalte at de ville søke om forskningsmidler fremover – i et samarbeid med Kongsberg Gruppen. Og han foreslo at mineralutvinning på havbunnen burde nevnes spesifikt som noe som burde få offentlig støtte.

Da regjeringen et år senere la frem sine mineralplaner, var en av beslutningene nettopp å opprette en målrettet satsing gjennom Forskningsrådet.

Som forskningsminister var Ola Borten Moe sjef for Forskningsrådet da regjeringen la frem sine planer. Samtidig var han blitt eier i Kongsberg Gruppen.

Kan det ha gjort ham inhabil?

Fakta Slik var tidslinjen Mai 2022: Loke Marine Minerals møter statsråd Ola Borten Moe. Han informeres ifølge departementet om selskapets planer fremover.

Sommeren 2022: I e-poster mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og Olje- og energidepartementet sommeren 2022 skrev KD at Ola Borten Moe ønsket å følge opp Loke Marine Minerals utfordring med å få tilgang til forskningspenger.

I januar 2023 kjøpte Ola Borten Moe de mye omtalte aksjene i Kongsberg Gruppen.

16. mars 2023 kjøpte Kongsberg Gruppen seg inn som en av tre store investorer i Loke Marine Minerals. De kjøpte ca. 10 prosent av aksjene og omtales nå som en hjørnesteinsinvestor.

I juni 2023 besluttet regjeringen åpning av havbunnen og ba Forskningsrådet om å satse på forskning på feltet.

Ola Borten Moe: Mener han var habil

Aftenposten har stilt spørsmål om Ola Borten Moes forhold til Loke Marine Minerals, og om han var involvert i beslutningene om å åpne havbunnen etter at han kjøpte Kongsberg-aksjer og etter at Kongsberg Gruppen kjøpte seg opp i Loke.

Moe skriver i et svar at han mener det er en statsråds jobb å treffe ulike deler av næringslivet, og at han ikke har noen personlig relasjon med noen i Loke Marine Minerals.

Han skriver også at det var Olje- og energidepartementet som ledet behandlingen av om Norge skulle lete etter mineraler på havbunnen.

– Jeg hadde ingen aktiv rolle i regjeringens behandling av den, men var til stede som vanlig regjeringsmedlem, opplyser Moe.

At Kongsberg Gruppen kjøpte seg inn i Loke Marine Minerals, var ukjent for ham, skriver Moe.

– Jeg var ikke klar over at Kongsberg har kjøpt seg inn i Loke Minerals, og vet ikke når, hvor stor eierandel eller hvor mye penger de har gått inn med.

Derfor ble heller ikke habiliteten vurdert spesifikt.

– Men jeg mener likevel jeg var klart habil både når det gjelder regjeringens behandling og i forbindelse med eventuell utlysninger gjennom Forskningsrådet.

Det begrunner Moe med at han, slik han tolker habilitetsregelverket, ikke er inhabil når det er snakk om generell politikkutvikling.

Hadde det derimot vært snakk om for eksempel tildeling av lisenser, ville saken sett annerledes ut.

– Viser det er dumt av en sittende statsråd å investere

Moe påpeker også at Forskningsrådet ikke vil være inhabilt for å behandle søknader, selv om han som statsråd skulle ha vært det. Pengene som Loke Marine Minerals søkte om, kommer også fra et annet departement.

– Kunnskapsdepartementet har ingen rolle i den konkrete fordelingen av midlene. Jeg har aldri som statsråd forsøkt å styre tildelingene på prosjektnivå eller rette midlene mot navngitte mottagere, skriver Moe.

Det er Venstre som har bedt kontrollkomiteen om å stille spørsmål om denne prosessen.

– Jeg regner med at det finnes gode og greie svar på dette. Det får vi se når Statsministerens kontor svarer. Men det er et relevant spørsmål, sier Venstres Grunde Almeland til Aftenposten.

Moe avslutter med å gjenta at dette viser at det er dumt av en sittende statsråd å investere i enkeltaksjer.

– Man vet rett og slett ikke hvilke problemstillinger som kan dukke opp i etterkant. Det må det også være lov til å si at jeg gjennom min avgang som statsråd har tatt konsekvensen av, skriver Ola Borten Moe, som mener han var godt innenfor regelverket i denne saken.

Styreleder: – Det var blodig urettferdig

Styreleder i Loke Marine Minerals, Hans Olav Hide, sier til Aftenposten at de tok kontakt med departementet etter å ha fått avslag på en søknad i Forskningsrådet.

– Dette er en ny spennende mulighet for landet vårt, og vi har søkt Forskningsrådet og Innovasjon Norge om støtte flere ganger. Vi synes det var blodig urettferdig at en næring med potensial på høyde med vindkraft ikke skulle få støtte, sier Hide.

Hans Olav Hide, styreleder i Loke Marine Minerals – Blodig urettferdig, sier Hide om at det var vanskelig å få støtte for å lete etter mineraler på havbunnen.

Det var denne skjevheten de ville gjøre Ola Borten Moe oppmerksom på, forklarer Hide.

– Gjorde dere det kjent for Ola Borten Moe at Kongsberg Gruppen ville kjøpe seg inn i Loke?

– Det hadde ikke oppstått på det tidspunktet. Det skjedde først senere. Et samarbeidsprosjekt var i gang, men tanken om investering hadde ikke kommet opp. Det er i mitt hode ingen link mellom Kongsberg Gruppen og Loke som gjorde at han kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen.