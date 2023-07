Sommerferien forsinker Ola Borten Moe-avgang – kan bli sittende til 11. august

Ola Borten Moe (Sp) må sitte som forsknings- og høyere utdanningsminister en stund til. Dette vil skje i tiden fremover.

Fredag varslet Ola Borten Moe (Sp) at han går av som statsråd. Men han må bli sittende en stund til. Vis mer

Gi meg kortversjonen

Ola Borten Moe kjøpte aksjer i strid med regjeringens habilitetsregler og retningslinjer for aksekjøp, avslørte E24 fredag formiddag. Opposisjonen raste.

Så tok Moe en prat med finansministeren og statsministeren.

– Jeg går av, sa Borten Moe fredag ettermiddag.

Han varslet at han trekker seg både som forsknings- og høyere utdanningsminister og som nestleder i Senterpartiet.

Det åpner en rekke spørsmål: Hvor lenge må Moe sitte som statsråd og nestleder? Hvem kan ta over? Og vil statsrådsposten hans overleve en rokering?

Ola Borten Moe på vei ut av Kunnskapsdepartementet. Vis mer

1. Hva skjer nå?

Ola Borten Moe er fortsatt landets forsknings- og høyere utdanningsminister.

Et regjeringsmedlem kan formelt ikke gå av selv. Man må få avskjed av Kongen i statsråd. Det betyr at Moe i hvert fall må sitte som statsråd frem til neste gang statsrådene samles på Slottet.

– Vi kommer tilbake om tidspunktet for når det vil skje, skriver statssekretæren for kommunikasjon ved Statsministerens kontor, Kristoffer Thoner.

Statsråd avholdes normalt på Slottet hver fredag klokken 11.00. Men ikke i sommerferien.

Regjeringen møter normalt Kongen i statsråd på Slottet kl. 11 hver fredag. Men sommerferie er sommerferie, da er det vanligvis ikke statsråd. Vis mer

Neste statsråd er planlagt først 11. august, men det kan tenkes at det blir avholdt et møte før.

Etter det Aftenposten forstår, vil det trolig ikke vil komme i stand i løpet av neste uke.

Fakta Aftenposten og anonyme kilder Aftenpostens hovedregel er at vi skal identifisere kilden til opplysninger som gjengis, og vi skal ha flere uavhengige kilder som grunnlag for alt journalistisk arbeid. Det er likevel en viktig journalistisk arbeidsmetode å bruke kilder som av ulike årsaker ikke kan eller vil være åpne. Unntak fra hovedregelen pålegger oss et særlig stort ansvar. Vi må da sjekke følgende: Kjenner vi kildens identitet?

Er anonymitet eneste mulige måte å få frem opplysningen på?

Er opplysningen av stor offentlig interesse?

Kan opplysningene etterprøves av en eller flere uavhengige kilder?

Vi må bestrebe oss på å gi informasjon om kildens plassering i et sakskompleks, uten å avsløre kilden. Aftenposten beskytter sine kilder. Har du spørsmål om Aftenpostens bruk av anonyme kilder? Send spørsmål til nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen. Har du tips? Send nyhetstips til 2286@aftenposten.no eller bruk vår krypterte varslersentral. Vis mer

2. Hvem skal ta over statsrådsposten?

Her finnes det flere mulige scenarioer. Det enkleste utfallet er at Støre og Vedum setter inn en ny forsknings- og høyere utdanningsminister med én gang.

Et annet utfall er at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) tar over Moes oppgaver midlertidig til en erstatter er funnet.

Det er et mulig utfall at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) tar over oppgavene til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). Vis mer

Hvem det vil bli, er ennå helt åpent.

På Stortinget har Senterpartiet i dag to representanter i utdannings- og forskningskomiteen: Marit Knutsdatter Strand fra Oppland og Maren Grøthe fra Sør-Trøndelag.

Sistnevnte er Ola Borten Moes vararepresentant og vil gå ut av Stortinget når Moe skal tilbake.

Maren Grøthes dager på Stortinget er talte når Ola Borten Moe går av som statsråd og kommer tilbake. Vis mer

3. Vil statsrådsposten overleve rokeringene?

Forsknings- og høyere utdanningsministerposten er relativt ny og har forsvunnet og gjenoppstått før.

Den oppsto i 2007 under Jens Stoltenbergs andre regjering, ble parkert fem år senere, før den gjenoppsto i 2018, da Venstre kom inn i Erna Solbergs borgerlige regjering.

– Det er en post man typisk kan dele, som for eksempel bistandsminister og utenriksminister, sier Svein Erik Tuastad, til Aftenposten.

Han er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Da de rødgrønne skulle ta over regjeringskontorene i 2021, var det usikkert om postene ville bli slått sammen.

Svein Erik Tuastad Førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger

Men særlig én ting har skjedd siden den gang: Ola Borten Moe.

– Han har preget den sektoren politisk på en annen måte enn tidligere ministre, sier han og fortsetter:

– Den posten har gått fra å være indremedisin for å få kabalen til å gå opp, til nå å bli en mer reell post det er mer politikk i.

I 2021 tok Ola Borten Moe (Sp) over rollen som forsknings- og høyere utdanningsminister fra Henrik Asheim (H). Vis mer

4. Hvem blir ny Sp-nestleder?

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum står nå uten én av to nestledere. En ny nestleder må velges av Senterpartiets landsmøte.

Det neste landsmøtet er ventet å bli avholdt i 2025. Dersom landsmøtet ikke samles til et ekstraordinært møte før dette, blir utviklingsminister Anne-Beathe Tvinnereim sittende alene som nestleder frem til da.

Tre ble til to da Ola Borten Moe (Sp) fredag varslet at han vil trekke seg også som første nestleder i Sp. Vis mer

Moe hadde knapt gått av podiet i Kunnskapsdepartementet før fylkeslagene Nordland og Troms flagget at de ønsket landbruksminister Sandra Borch (Sp) til å ta over vervet som partiets nye nestleder.

Sandra Borch har vært landbruksminister for Senterpartiet siden 2021. Vis mer

Søndag foreslår fylkesleder i Trøndelag overfor Aftenposten at forsvarsminister Bjørn Arild Gram blir nestleder.

De to er så langt de eneste lanserte kandidatene fra fylkene, men prosessen er kun to dager gammel, og flere navn vil nok komme på bordet.