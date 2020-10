Frp: God påminnelse om hvorfor Frp gikk ut av regjering

Frps nestleder Sylvi Listhaug mener budsjettet er «smålig» og «usosialt».

Terje Pedersen / NTB

7. okt. 2020 10:26 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Frp reagerer på at regjeringen øker egenandelene for syke mennesker og øker flere avgifter, mens de "prioriterer bistand og kvoteflyktninger også når Norge står midt i en krise".

- Dette budsjettet er en god påminnelse om hvorfor FrP gikk ut av regjering, sa Listhaug fra Stortingets talerstol.

– Norge står midt i en krise. Tusenvis av mennesker er permittert eller arbeidsledige. Regjeringens svar er å øke avgiftene for både folk og bedrifter. I tillegg sender de en ekstraregning til syke mennesker gjennom å øke egendelene både på medisiner, legebesøk og behandling. Det er smålig og usosialt, sier finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug i en uttalelse.

Frp er også kritisk til at regjeringen øker egenandelene på medisiner, legebesøk og behandling, mens de «freder bistandsbudsjettet og vil hente rekordmange kvoteflyktninger til Norge».

– Mageplask om grensehandel

- Mens det sendes ekstraregninger til syke, bilister og folk flest, velger regjeringen selv når landet står i en krisesituasjon å prioritere bistand og mottak av kvoteflyktninger. Senest i forrige uke kom det en rapport som viser at vi sender flere milliarder bistandskroner til diktaturstater, sier Listhaug.

– Nå må det bli slutt på dette. Vi må prioritere norske interesser først, sier Listhaug.

Frp er også skuffet over at regjeringen kun reduserer avgiftene på sukkerfri brus, men ikke andre grensehandelutsatte varer.

– Vi ønsker å stoppe sponsingen av Sverige, som vi har sett frem til nå, sier Listhaug.

Jonas Gahr Støre er kritisk til regjeringens skatteendringer, der de rikeste får de største kuttene. Bjørge, Stein

Ap: Skatteskandale

Regjeringen vil kutte skatter og avgifter med 2,6 milliarder kroner. Skatten reduseres for alle inntektsgrupper, men det er de med høyest inntekt som får de største kuttene.

– Snart åtte år med høyrepolitikk har ført til større forskjeller mellom folk og et skattesystem som favoriserer de med mest fra før. Selv i krisetid prioriterer regjeringen å gi gavepakker til de rikeste framfor å få folk i jobb, forhindre velferdskutt i kommunene og å bedre situasjonen for vanlige folk. Dette er intet mindre enn en skatteskandale, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Finanspolitisk talsperson Hadia Tajik stemmer i. Hun mener regjeringen har vist at de har gjort mer for rikfolk enn for vanlige folk.

– De tar ikke på alvor at forskjellene har økt. Arven etter Erna Solberg i åtte år er dobbelt så mange unge uføre og snart dobbelt så mange milliardærer. Dette er ikke det Norge trenger nå, sier Tajik til E24.

Rødt reagerer på dagpengekutt

Regjeringen fører en forskjellspolitikk til å bli kvalm av, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Regjeringen gir formuesskattekutt i milliardklassen når de øker rabatten på aksjer og driftsmidler fra 35 til 45 prosent. Samtidig sparer de milliarder på å kutte i dagpengene fra nyttår og på å redusere maksimal permitteringsperiode fra 52 til 26 uker fra 1. juli, sier han.

Sp: Avgiftskarusellen fortsetter

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han reagerer sterkt på regjeringen øker avgiftene.

– Regjeringens avgiftskarusell fortsetter. Nå skal regjeringen nok en gang straffe vanlige arbeidsfolk og bedrifter. Høyre har innført tidenes største avgiftsøkning på drivstoff og økt el-avgiften til rekordnivåer.

Han viser til at regjeringen gjeninnfører flypassasjeravgiften. Avgiften på reiseliv, kultur og transport (reiselivsmomsen) øker med 100 %.

– Samtidig varsler regjeringen en helt ny avgift på fisk. Høyre fortsetter dermed å prioritere sine rike onkler framfor vanlige arbeidsfolk i hele Norge, sier Trygve Slagsvold Vedum.

SV: Kunnskapsløs klassepolitikk

– Budsjettet er kunnskapsløs klassepolitikk og kraftløs klimapolitikk. På klima er dette det siste i en lang rekke av kortsiktige budsjetter. Regjeringen sier nå at de ikke kommer til å nå klimamålene. Åtte bortkastete år, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

