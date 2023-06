Slitne forsvarsansatte har mistet troen på ledelsen

Åpenhet. Respekt. Ansvar. Mot. De ansatte gir forsvarssjefen og lederne stryk som rollemodeller for disse verdiene. Det viser en fersk medarbeiderundersøkelse.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og hans ledelse får kritikk av egne ansatte for å ikke være gode nok rollemodeller.

19.06.2023 16:47 Oppdatert 19.06.2023 17:27

Forsvaret er i hardt vær. Ikke bare fordi det er krig i Ukraina. Men fordi de sliter internt. Det kommer stadig varslingssaker som er dårlig håndtert. Og mange velger å slutte i Forsvaret.

Nå viser en fersk medarbeiderundersøkelse hvor dårlig det står til:

Det er en kraftig nedgang i andelen som opplever at lederne i Forsvaret er positive rollemodeller for Forsvarets kjerneverdier.

48 prosent svarer ja på spørsmål om dette. Nedgangen er på 14 prosentpoeng sammenlignet med tall fra 2021.

Færre ansatte mener ledelsen oppfordrer ansatte til å etterleve kjerneverdier som respekt og ansvar.

Én av fire vil slutte i Forsvaret i løpet av de neste to årene.

Færre ønsker å bytte stilling internt.

Flere rapporterer om tegn på utbrenthet.

Det er en betydelig økning i opplevd arbeidsbelastning.

Flere enn før opplever å ikke ha ressurser til å løse

oppgavene sine.

Lekker som en sil

At undersøkelsen viser stor slitasje, og at én av fire vil slutte, er ikke godt nytt for forsvaret av Norge.

– Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er ikke noe vi er fornøyd med, sier Forsvarets HR-sjef, brigader Arnt Inge Rolland.

– Skyldes omdømmesvikten rundt lederne som positive rollemodeller all den negative medieomtalen av varslingssaker i Forsvaret de siste årene?

– Det kan nok være en klar medvirkende årsak. Likevel ser våre ansatte på jobben i Forsvaret som meningsfull og viktig. Noe av det de fokuserer på nå, er situasjonen i Europa og krigen i Ukraina. Og at de gir viktige bidrag gjennom opplæring av ukrainske soldater, donasjoner av våpen og utstyr og evakuering av sårede, sier Rolland.

HR-sjefen er mest overrasket over funnene om utbrenthet og slitasje.

– Det er mange år siden vi har registrert at så mange sier de er slitne. Det bekymrer meg, og det er noe vi må ta tak i, sier han.

Rolland sier dette om at en av fire sier de vil slutte i Forsvaret de neste to årene:

– Den naturlige avgangen, av folk som nærmer seg pensjonsalder, har vi god kontroll på. Og de siste ti årene har det vi kaller tilfeldig avgang av yngre personell vært under 4 prosent. Men vi er selvsagt opptatt av å beholde og rekruttere nye medarbeidere.

Forsvaret trenger nemlig desperat flere ansatte, men betaler fortsatt unge for å slutte. Siden 2009 har Forsvaret utbetalt over 670 millioner kroner i sluttbonus til 35-åringer.

Årsaken er at Forsvaret opererer med to tilsettingsforhold: Det ene har en aldersgrense på 35 år. Da kompenseres du med inntil 1,1 million kroner for at du må slutte i ung alder. Den andre kontrakten utløper når du fyller 60 år og kan pensjonere deg.

Oppfatter jobben som meningsfylt

Over 9000 ansatte svarte på undersøkelsen som gjennomføres hvert andre år i regi av Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Svarprosenten var 57 prosent.

Svarene ble gitt mellom 25. januar og 8. mars i år.

77 prosent av dem som svarte, er menn, 23 prosent kvinner. Undersøkelsen omfatter ikke vernepliktige.

Det er også positive ting å trekke frem fra rapporten:

Et solid flertall opplever jobben som meningsfull, og nærmeste leder får jevnt over gode tilbakemeldinger. Og flere ansatte sier de identifiserer seg med Forsvarets verdier.

Flere knusende rapporter

I løpet av kort tid har det kommet flere viktige rapporter om tilstanden i det norske Forsvaret:

I mars slo Forsvarets forskningsinstitutt alarm om Norges forsvarsevne:

– Ikke i stand til å løse oppgavene i de mest krevende scenarioene.

Tidlig i mai fulgte Forsvarskommisjonen opp med nok en knusende rapport og mante til massiv pengebruk til forsvarsformål.

Og i begynnelsen av juni kom forsvarssjefen med sitt fagmilitære råd til Regjeringen. Han ba om 80 milliarder kroner mer til Forsvaret de neste fem årene.

De tre rapportene peker på det samme om spesielt ett punkt: Forsvaret må ansette flere mennesker.

Medarbeiderundersøkelsen er nå til intern behandling blant Forsvarets ledere, de ansatte, verneapparatet, tillitsvalgte og i fagforeningene. I september skal Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalg komme med forslag til tiltak for å bedre arbeidsforholdene.