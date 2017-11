De dukker opp i en ny dokumentlekkasje som gir ny innsikt i hvordan politikere, statsledere og rike mennesker fra hele verden bruker skatteparadiser:

** President Donald Trumps handelsminister Wilbur Ross knyttes til president Vladimir Putins aller nærmeste krets gjennom eierskap skjult på Cayman-øyene.

** Dokumentene avslører at en av de nærmeste rådgivere til Canadas statsminister Justin Trudeau, Stephen Bronfman, i årevis har bidratt til millionplasseringer i skatteparadiser.

** Storbritannias dronning Elizabeth II og flere enn 120 politikere verden rundt kobles til skatteparadiser gjennom sine investeringer.

** Råvaregiganten Glencore, som i fjor var Oljefondets nest mest lønnsomme investering, kobles til korrupsjon i Kongo.

** DNB har flere hundre kunder som opererer i skatteparadis, mange av dem på Bermuda som regnes som et av verdens mest aggressive.

** De siste årene er det blitt et sterkere fokus på hvordan multinasjonale giganter som Apple og Nike og andre globale selskaper unngår skatt gjennom stadig mer kreativ bokføring. Dokumentene gir ny innsikt også i denne virksomheten.

Paradise Papers

Dokumentlekkasjen, som har fått navnet Paradise Papers, består av dokumenter fra en tidsperiode på over 60 år.

Lekkasjen består av dokumenter fra det tradisjonsrike advokatfirmaet Appleby og den familiedrevne formuesforvalteren Asiaciti Trust i Singapore.

I tillegg inneholder lekkasjen informasjon fra 19 selskapsregistre om aksjonærer og styremedlemmer i selskaper fra steder kjent for lav skatt og høy grad av hemmelighold, som Bermuda, Bahamas, Caymanøyene og Malta.

Appleby har bidratt til å sette opp selskapsstrukturer som gjør det mulig for en rekke mektige og rike personer å unngå å betale skatt, samtidig som de unngår at offentligheten får innblikk i hva som skjer eller hvem som står bak.

Advokatfirmaet opplyser i en pressemelding at det ikke er noe bevis for at de har gjort noe galt. Asiaciti har ikke besvart gjentatte henvendelser.

De lekkede dokumentene er delt med Aftenposten via den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Et nettverk med flere enn 380 journalister fra 67 land har i samarbeid gransket dokumentene.

1000 nordmenn

I materialet har Aftenposten funnet 1000 nordmenn.

Blant disse er flere av landets rikeste, en rekke advokater og jurister, profilerte toppledere samt mer ukjente bedriftseiere og investorer.

De har hatt ulike roller. De fleste er enten eiere eller styremedlemmer i selskaper i skatteparadiser. Noen har tilrettelagt for andre gjennom sitt profesjonelle arbeid.

En tredjedel av navnene kan knyttes til internasjonale selskaper innen shipping- og offshorevirksomhet, og i flere tilfeller er både personenes og selskapenes virksomhet i lavskattland offentlig kjent fra før.

Ettersom det lekkede materialet strekker seg over flere tiår, ligger også enkelte eksempler forholdsvis langt tilbake i tid.

Oversikten gir likevel et nytt innblikk i omfanget av bruken av selskaper i skatteparadiser og hvordan de er knyttet til norsk næringsliv.

Aftenposten vil i tiden fremover komme med flere saker som omhandler funnene i materialet.

Det er ikke ulovlig å ha verdier i et skatteparadis, så lenge de oppgis til myndighetene, men skatteparadiser gjør «de fattige fattigere og øker de økonomiske forskjellene», sier Brooke Harrington.

Hun er professor ved avdeling for business og politikk ved Copenhagen Business School og forfatter av Capital without Borders: Wealth Managers and the One Percent.

– Det er en liten gruppe mennesker som hever seg over loven, og det med vilje, sier Harrington.

Madonna og Bono

En rekke statsledere, regjeringssjefer og politikere kan knyttes til funnene i lekkasjen. Så langt er 126 politikere og maktpersoner fra 47 land identifisert. I tillegg finner vi mennesker med tilknytning til kriminalitet eller noen av verdens mest brutale regimer.

Men det er ikke bare kjente politikere og internasjonale selskaper som omfattes av dokumentene. De avdekker også detaljer om det finansielle livet til rike og berømte.

Dette inkluderer blant annet med-grunnlegger av Microsoft Paul Allens yacht og ubåter, Madonnas aksjer i et selskap som driver med medisinsk utstyr, og popsanger og aktivist Bonos aksjer i et selskap på Malta, som har investert i et kjøpesenter i Litauen. I dokumentene dukker han opp under sitt fulle navn Paul Hewson.

Appleby administrerer også investeringer for en rekke private equity-fond kontrollert av den liberale filantropen og investoren George Soros (87). Hans veldedige organisasjon, Open Society Foundations, har donert penger til ICIJ.

Will Fitzgibbon, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, Emilia Diaz-Struck and Rigoberto Carvajal har også bidratt til denne saken.